Brandschutz Tigges sorgt dafür, dass es nicht zum Ernstfall kommt

Um die Flammen eines Feuers schnellstmöglich zu löschen, braucht es zuverlässige Vorkehrungsmaßnahmen. Das wissen Walter und Johannes Tigges von Brandschutz-Dienstleistungen Tigges in Bad Fredeburg nur zu gut. Seit vielen Jahren ist das Familienunternehmen ein geschätzter Partner, wenn es um das Thema Brandschutz geht. Im Oktober hat Senior Walter Tigges (64) seinem Sohn Johannes (35) die Geschäftsführung übertragen.

Zuverlässige Wartung von Feuerlöschgeräten

Damit sich ein verheerender Brand erst gar nicht entwickeln kann, sind Johannes Tigges und sein Team gefragt. Sie warten alle tragbaren und fahrbaren Feuerlöschgeräte nach der geltenden Instandhaltungsvorschrift. „Die DIN 14 406-4 sieht eine Kontrolle innerhalb von maximal zwei Jahren vor“, erklärt Johannes Tigges – eine Aufgabe, der er und sein Team gerne nachgehen. Und ihr Engagement zahlt sich aus. Zahlreiche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen sowie private Haushalte aus Schmallenberg und Umgebung wissen die Fachkompetenz und Zuverlässigkeit zu schätzen.

Vater und Sohn legen bei ihren regelmäßigen Inspektionen Wert auf stetige Erreichbarkeit. „Die Kundenzufriedenheit steht bei uns ganz oben“, betont der neue Chef. Als Kundendienstpartner bei Gloria, Europas größtem Hersteller von Feuerlöschgeräten, und Mitglied des Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. weiß er über die vielfältigen Brandschutzprodukte bestens Bescheid. Die Qualität ist ihm neben der Dienstleistung natürlich besonders wichtig: „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir bei den Wartungen stets die neuesten Normen und Bestimmungen gewissenhaft berücksichtigen.“

Großes Angebot an Serviceleistungen

Neben den sachkundigen Geräteinspektionen bietet Brandschutz Tigges ein umfassendes Angebot an weiteren Serviceleistungen. Normgetreu werden Wandhydranten und trockene Steigleitungen, Türfeststellanlagen sowie kraftbetätigte Türen und Tore instandgehalten. Auch Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (kurz: RWA) müssen mindestens einmal pro Jahr auf ihre Funktionalität hin geprüft werden.

„Ein Aufwand, der sich lohnt“, verspricht Johannes Tigges. Als Subunternehmer der Firma Lamilux Heinrich Strunz GmbH aus Rehau, einem führenden Hersteller von Tagelichtsystemen mit Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, führt die Firma Brandschutz Tigges die Montage und Wartung von RWAKuppeln und Lichtbändern mit RWA-Klappen in ganz Nordrhein-Westfalen und Hessen durch. Damit sich ihre Kunden stets sicher fühlen können, verkauft Brandschutz Tigges darüber hinaus Feuerlöscher unterschiedlicher Bauart sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Gebrauch. Johannes Tigges bestätigt: „Schaum-, Wasser -, Fettbrand-, Pulver- und Kohlendioxidlöscher bringen jedes Feuer zum Ersticken.“

Den richtigen Umgang im Brandfall lernen

Vom Gesetzgeber und von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebene Brandschutzausbildungen gehören für Johannes Tigges und sein Team zum regelmäßigen Weiterbildungsprogramm. „Die besten Feuerlöschgeräte ergeben keinen Sinn, wenn man dessen Bedienung nicht beherrscht“, merkt Seniorchef Walter Tigges an. Darum bietet Brandschutz Tigges fundierte und sorgfältige Schulungen an, in denen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis das angemessene Verhalten im Brandfall ebenso wie der Umgang mit den Feuerlöschgeräten gelehrt werden. „Simulierte Brände und interessante Fakten bereiten dabei ideal auf den Notfall vor“, erläutert Walter Tigges.

Das richtige Handeln im Brandfall ist überlebensnotwendig. Johannes Tigges: „Darum entwerfen wir adäquat nach DIN ISO 23601 Flucht- und Rettungswegpläne.“ Diese sollen darüber informieren, wie man Bränden am besten vorbeugen kann, und über richtiges Verhalten aufklären, sobald doch einmal ein Feuer Gefahr birgt. Das Bad Fredeburger Unternehmen ist erprobt darin, Fluchtwegpläne etwa für Hotels, Gästeappartements, Schulen, Privathäuser und viele weitere Einrichtungen zu entwerfen. Für Johannes Tigges und sein Team eine wichtige Aufgabe: „Wir kennzeichnen die notwendigen Brandschutz- und Rettungseinrichtungen und stellen alle Flucht- und Rettungswege übersichtlich dar.“

Johannes Tigges übernimmt die Verantwortung

Werte wie Zuverlässigkeit und einwandfreie Qualität möchte Johannes Tigges, der seit 2014 in der Firma tätig ist, auch in der neuen Verantwortung ohne Einschränkungen übernehmen und weiterführen. „Alles bleibt wie gewohnt“, da sind sich Johannes und sein Vater Walter einig. Nur der Name ändert sich. Fortan firmiert das Unternehmen unter Brandschutz- Dienstleistung Inh. Johannes Tigges e.K. Die beiden Brandschutzexperten blicken zuversichtlich in die Zukunft.

Und das wohl zu Recht. „Zusammen werden wir in den kommenden Jahren auf der einen Seite die über 30-jährige Erfahrung und auf der anderen Seite den innovativen Vorwärtsdrang zur Erhaltung und Fortentwicklung unserer Firma einbringen“, sagt Johannes Tigges. Und Vater Walter ergänzt: „Ein bisschen ruhiger will ich es dann doch in den kommenden Jahren angehen.“ Er dreht sich um und nimmt gewissenhaft ein sich elektronisch öffnendes Dachfenster in Augenschein, um die eingebauten Brandschutzeinrichtungen auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen.

Gleichzeitig mit der Übertragung der Verantwortung in die Hände von Johannes Tigges stellt sich das Unternehmen auch räumlich auf die zukünftige Entwicklung ein. Im Gewerbegebiet Hochsauerland an der Bundesstraße 511 vor Bad Fredeburg entsteht gerade eine neue Lagerhalle mit der angrenzenden Werkstatt und dem Büro. „So können wir alle wichtigen Produkte und Vorrichtungen in ausreichender Menge für unsere Kunden vorhalten und sind räumlich bestens auf die steigenden Anforderungen und Herausforderungen beim Thema Brandschutz vorbereitet“, sagt Johannes Tigges und zeigt mit einem Lächeln im Gesicht auf das neue Firmengebäude einige hundert Meter von dem Dach entfernt, wo die Aufnahme für diesen Bericht entstand.