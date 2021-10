Kunden wollen individuelle Gestaltung

Hütten – Werkstätte für Möbel und Einrichtungen

Wahrscheinlich kommen auch die meisten Einheimischen bei ihrer Tour durch das Sorpetal nicht auf die Idee, dass man, wenn man den Sorpebach bei Hausnummer 32 überquert hat, den Eingang zu einem dekorativen Laden findet. Hier hat sich Anne Hütten, Frau von Schreinermeister Martin Hütten, im Laufe von fast 25 Jahren Stück für Stück ein einladendes Dekoglück geschaffen.

Bau- und Möbelschreinerei in langer Tradition

Die Schreinerei gibt es schon lange, es handelt sich um einen Familienbetrieb seit 1876. Der jetzige Inhaber, Martin Hütten, hat sich auf den Bau individueller, hochwertiger Möbel für Privatleute und Gewerbekunden spezialisiert. In so manchem Sauerländer Hotel wird man an einem Hütten-Tisch Platz nehmen. Daneben werden noch spezielle Brandschutztüren aus Holz und andere Spezial- Funktionstüren produziert. Vor knapp 25 Jahren wurde ein Ausstellungsraum gebaut, damit die Kunden sich über die Qualität und Ausstattung der Möbel ein Bild machen konnten. Anne Hütten sorgte dabei als gelernte Floristin für die anmutige Dekoration und Verschönerung im Ausstellungsraum.

Nach und nach wurden auch die gefälligen und ansprechenden Dekorationen von den Kunden nachgefragt und so wuchs die Idee, das dekorative Nebengeschäft mit den schönen Schmuckstücken auszuweiten. Den Kunden gefielen die kreativen Ideen so gut, dass sie von Anne Hütten auch ihre Firmenräume oder Hochzeitsund andere Feiern dekorieren ließen. Seit einigen Jahren bietet Anne Hütten Workshops für interessierte Kunden an. Und zweimal im Jahr, im Frühjahr und zum Advent, mausern sich das kleine Dekogeschäft und die Plätze rund um Haus und Werkstatt jahreszeitgemäß zu einer schmucken Ausstellung.

Advent, Advent …

Die nächste Ausstellung ist vom 13. bis zum 27. November. Dann ist das versteckte Dekoparadies in Niedersorpe 32 täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. In der übrigen Zeit ist Annes Dekoladen am Donnerstag und Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Und, wie im Sauerland durchaus üblich, nach telefonischer oder persönlicher Absprache.

Zum exklusiven Sortiment des Dekoladens Hütten gehören besondere Kreidefarben von Vintage-Paint, die einfach zu verarbeiten und hervorragend zum Umgestalten von Möbeln und Dekoteilen geeignet sind.