Kulturtagung im Rahmen des Regionalen Kultur Programms (RKP)

Davina Sauer-Wundling, Catalina Rojas Hauser und Kristin Schwierz (v.l.n.r.) // Foto: HSK

Hochsauerlandkreis. Über 50 kulturinteressierte Teilnehmer trafen sich zu einer Kulturtagung im Bergkloster Bestwig. Die im Rahmen des Regionalen Kultur Programms NRW (RKP) vom Kulturbüro Sauerland organisierte Veranstaltung stand ganz unter dem Motto vernetzen-koordinieren-fördern.



In seiner Begrüßung wies Landrat Dr. Karl Schneider auf den hohen Stellenwert der Kulturarbeit im Sauerland hin und fand auch lobende Worte für einzelne beispielhaft erwähnte RKP Projekte wie „Die Textile“, den „Sauerland-Herbst“ oder den „Spirituellen Sommer“. Davina Sauer von der Tanzwerkstatt in Olsberg, setzte sich danach in einer Poetry-Performance mit den Themen Demokratie, Kultur und Social Media auseinander und brachte auf unterhaltsame Art und Weise einige passende Beispiele, die zum Nachdenken anregten. Catalina Rojas Hauser vom Kulturrat NRW nahm diese Thematik nochmals auf und formulierte in ihrer Rede einen Impuls, der sich kritisch mit politischen und gesellschaftlichen Strömungen in den Bereichen Kultur und Social Media befasste, aber auch die Chancen und den hohen Stellenwert von kultureller Arbeit nochmal besonders hervorhob.



Die Teilnehmer konnten im Rahmen der Tagung insgesamt vier Workshops zu den aktuellen Themen „Künstliche Intelligenz in der Kunst“ (Prof. Dr. Jürgen Bechtloff, FH Südwestfalen), „Nachhaltigkeit in der Kultur“ (David Schmalenstroer, LWL), „Diversität und Teilhabe“ (Marie-Luise Schulze-Jansen, Caritas Paderborn) und „Gewinnung von neuen Mitgliedern für Vereine“ (Klaus Depenbrock, Kultur.Labor Hochsauerlandkreis) besuchen.



Gleichzeitig bot das Tagungskonzept aber auch genügend Raum für den wichtigen persönlichen Austausch. Aus dem Teilnehmerkreis gab es rundweg positive Stellungnahmen, die eine Fortsetzung begrüßen würden.