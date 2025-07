Kulturrucksack NRW: Zwei Workshops in Meschede in den Sommerferien

Auch in den Sommerferien ist der Kulturrucksack in Meschede mit Angeboten gefüllt: Auf dem Programm stehen Steinbildhauerei und Manga-Zeichnen – zwei Workshops für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren lassen im August keine Langeweile aufkommen. Die Angebote sind kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Los geht es von Montag bis Mittwoch, 4. bis 6. August, täglich von 15 bis 18 Uhr mit „Krasse Köpfe – Blumentöpfe für Steingewächse“ im aki – Offener Treff und Abenteuerspielpatz der Diakonie Ruhr-Hellweg. Gestaltet wird ein Blumentopf aus Sandstein, den die Teilnehmenden mit viel Kreativität in Form bringen. Egal ob Gesicht, Tierfigur oder ganz verrückte Gestalt – erlaubt ist, was gefällt. Wenn die Objekte ausgearbeitet und verziert sind, werden sie mit Steingewächsen oder Kakteen bepflanzt, die dann als Frisur dienen. Material und Werkzeug ist vor Ort. Anmeldungen für das Angebot der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nimmt der aki unter Tel. 0291/4715 und per E-Mail an aki@diakonie-ruhr-hellweg.de entgegen.

Wer Videospiele und Mangas mag, ist beim Angebot der Stadtbücherei Meschede auf jeden Fall richtig: Bei „Manga goes Videogames“ werden beliebte Charaktere aus Videospielen als Inspiration genutzt und dazu kunterbunte Motive auf neue Art und Weise gezeichnet. Dabei lernen die Teilnehmenden Schritt für Schritt verschiedene Maltechniken kennen. Die benötigten Materialien werden zur Verfügung gestellt. Anmeldungen für das Angebot am Mittwoch, 13. August, von 10 bis 13 Uhr nimmt die Stadtbücherei Meschede unter Tel. 0291/205220 oder per E-Mail an buecherei@meschede.de entgegen.

Die Workshops werden im Rahmen des Kulturrucksack NRW gefördert durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. In Meschede wird das Programm koordiniert vom Fachbereich Generationen, Bildung und Freizeit der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Mehr Infos auch zu Angeboten in den Verbundstädten Arnsberg, Schmallenberg und Sundern unter www.kulturrucksack.nrw.de/meschede