Kulturrucksack NRW: Workshops in Meschede in den Sommerferien

Los geht es am Mittwoch, 22. Juli, von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr mit dem Angebot „Auf digitale Zeitreise ins Heimatmuseum Eversberg“. Die Teilnehmenden werden Teil der Geschichte und arbeiten als Schmied in der Werkstatt, stehen am Herd einer Bauernküche oder verewigen sich als Portraitgemälde in der Ahnengalerie. Mit digitaler Bildbearbeitung tauchen die Kinder und Jugendlichen in historische Szenen ein und erleben auf diese Weise Geschichte hautnah. Anmeldungen für das Angebot der Kreis- und Hochschulstadt Meschede werden unter Tel. 0291 205 164 oder per E-Mail an anne.wiegel@meschede.de entgegengenommen.

Beim „Urban Sketching“ wird im Freien auf Papier gezeichnet. Jedes Zeichenmaterial ist erlaubt und wird zur Verfügung gestellt. Die Zeichnungen werden anschließend in Linolschnitte verwandelt, indem sie spiegelverkehrt in eine Platte geschnitzt werden. Diese Platten werden in der Innenstadt ausgelegt und laden dort zum Stempelsammeln ein. Treffpunkt für das Angebot der Kreis- und Hochschulstadt Meschede am Donnerstag, 23. Juli, und Freitag, 24. Juli, von 10.00 bis 13.00 Uhr sind die Räume des Kinderschutzbunds in Meschede.

Anmeldungen für die Angebote der Kreis- und Hochschulstadt Meschede werden unter Tel. 0291 205 164 oder per E-Mail an anne.wiegel@meschede.de entgegengenommen.

Die Workshops werden im Rahmen des Kulturrucksack NRW gefördert durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. In Meschede wird das Programm koordiniert vom Fachbereich Generationen, Bildung und Freizeit der Kreis- und Hochschulstadt Meschede.