Kulturrucksack NRW: Workshop beim Kinderschutzbund

Ob digitale Zeitreise, Manga oder kreatives Schreiben: Der Kulturrucksack in den Städten Arnsberg, Meschede, Schmallenberg und Sundern ist auch in diesem Jahr gut gefüllt. Die vier Städte des Kulturrucksack-Verbunds haben wieder spannende Workshops für Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren im Gepäck. Alle Angebote sind kostenfrei.

Los geht es in Meschede in den Osterferien: Beim Beat-Production-Angebot mit der Rapschool NRW in den Räumen des Kinderschutzbunds in Meschede (Kolpingstraße 16) lernen die Teilnehmenden das Mixen von verschiedenen Musikgenres, das Sampeln von Tracks sowie das Mischen von Übergangen und Effekten. Gemeinsam wird mit viel Kreativität am eigenen Beat gebastelt. Das Angebot des Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Meschede e.V. findet am Dienstag, 22. April, und am Mittwoch, 23. April, jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon 0291/14497930 oder per E-Mail an kinderhort@dksb-meschede.de.

Entwickelt wurde das Kulturrucksack-Angebot in Meschede mit Unterstützung des Jugendrats, der die Städte auch bei der Erstellung des Programm-Hefts beraten hat. Die Broschüre mit allen Kulturrucksack-Angeboten im Verbund Arnsberg, Meschede, Schmallenberg und Sundern steht unter www.meschede.de/kulturrucksack zum Download bereit und ist in der Stadtbücherei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede erhältlich. Mehr Infos zu Angeboten im Verbund gibt es auch unter www.kulturrucksack.nrw.de/meschede.

Die Workshops werden im Rahmen des Kulturrucksack NRW gefördert durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. In Meschede wird das Programm koordiniert vom Fachbereich Generationen, Bildung und Freizeit der Kreis- und Hochschulstadt Meschede.