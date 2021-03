Kulturrucksack: Angebot startet nach den Osterferien

Der Kulturrucksack in der heimischen Region ist ab sofort noch besser gefüllt: Neben Arnsberg und Meschede sind seit diesem Jahr auch die Städte Schmallenberg und Sundern im Verbund mit dabei – natürlich mit spannenden Workshops im Gepäck. Und noch ein Neuzugang hat den Weg ins Sauerland gefunden: Das Maskottchen „Scharmesu“ (Schmallenberg, Arnsberg, Meschede, Sundern), als Figur kreiert von Saskia Holsträter vom Kulturbüro der Stadt Schmallenberg und grafisch umgesetzt von Stefanie Kroggel vom Stadtmarketing Meschede e.V., ist das Gesicht des neuen Kulturrucksack-Verbunds.

Auch der erste Workshop nach den Osterferien ist eine echte Gemeinschaftsveranstaltung für Jugendliche aus allen vier Städten: Ein Raum voller Rätsel und Abenteuer in der digitalen Welt öffnet sich für interessierte Jugendliche am Mittwoch, 14. April. Kreiert wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter Anleitung von Nina Kownacki ein virtueller Escape-Room als multimediales, geschichtsbasiertes Rätselspiel. Es gilt, sich Geschichten auszudenken, Rätsel zu verpacken und Hinweise in Fotos, Texten und Videos zu verstecken, um auf diese Weise einen digitalen Raum voller Geheimnisse zu schaffen. Gearbeitet wird in zwei Gruppen, die zum Abschluss versuchen, den finalen Schlüssel zu finden und der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Der Workshop findet vom 14. April bis zum 5. Mai mittwochs jeweils von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr (Gruppe 1) bzw. von 16.45 Uhr bis 18.45 Uhr (Gruppe 2) online statt. Am 12. Mai von 16.00 bis 18.00 Uhr gilt es dann, den Escape-Room der anderen Gruppe zu knacken. Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren. Anmeldungen nimmt die Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V. als

Veranstalterin des Angebots unter Tel. 02972/9894216 bzw. per E-Mail an post@jugendkunstschule.info entgegen.

Der Workshop wird im Rahmen des Kulturrucksacks NRW gefördert durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Kursgebühren bezahlen müssen. In Meschede wird das Programm koordiniert vom Fachbereich Generationen, Bildung und Freizeit der Kreis- und Hochschulstadt Meschede.