Ehrenamt, Sponsoren, EU-Förderung und Stadtmarketing machten Kultur für Alle zugänglich

An den vergangenen zwei Wochenenden lud der Stadtmarketing Warstein e.V. erstmals zum KulturHerbst Möhnetal ein – und die Bürgerschaft hat die neue Veranstaltungsreihe mit Musik, Zauberkunst und regionalen Begegnungen an besonderen Orten entlang des Möhnetalradwegs begeistert angenommen. An insgesamt fünf Veranstaltungstagen mit insgesamt mehr als 500 Gästen verwandelten sich idyllische Plätze in Allagen, Niederbergheim, Sichtigvor, Mülheim und Belecke in stimmungsvolle Open-Air-Bühnen.

Herzstück der Veranstaltungsreihe war das mobile KulturWohnzimmer (ein LEADER-Förderprojekt) des Stadtmarketing Warstein e.V. Mit seiner professionellen Licht- und Tontechnik schaffte es an jedem Veranstaltungsort eine besondere Atmosphäre und brachte Kultur dorthin, wo Menschen gerne zusammenkommen – mitten in die Ortsteile und direkt an den Möhnetalradweg.

„Mit dem KulturHerbst Möhnetal haben wir gezeigt, wie vielfältig unsere Ortsteile sind. Kultur, Ehrenamt und Gastfreundschaft gehen hier Hand in Hand. Die Besucherinnen und Besucher haben unser Möhnetal auf neue Weise kennengelernt“, erklärt Maximilian Spinnrath, Bürgermeister der Stadt Warstein und Vorsitzender der Stadtmarketing Warstein e.V.

Schon das Duo „Gela and the Greek“ im Dasselpark in Allagen und der Liedermacher Dominik Bathe am auf dem neuen Dorfplatz in Niederbergheim sowie der musikalische Kultursonntag im Ostwaldpark in Sichtigvor mit Musik von Rainer Grundhoff zogen am ersten Wochenende zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Am vergangenen Freitag dann glänzte das Acoustic-Duos „Klangvoll“ mit einem Konzert in Mülheim. Zum Abschluss gab es an Stütings Mühle in Belecke eine unterhaltsame Zaubershow mit Carsten Risse für die ganze Familie. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Der KulturHerbst Möhnetal lebte von einer starken Gemeinschaft: In jedem Ortsteil engagierten sich die Ortsvorsteher, örtliche Vereine und zahlreiche Ehrenamtliche für die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen. Sie übernahmen unter anderem die Bewirtung der Gäste und sorgten dafür, dass jede Veranstaltung ihren ganz eigenen, ortstypischen Charakter erhielt. Diese enge Zusammenarbeit macht den besonderen Reiz der Veranstaltungsreihe aus und zeigt eindrucksvoll, wie stark das ehrenamtliche Engagement in den Ortsteilen der Stadt Warstein ist.

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren der Veranstaltungsreihe: Infineon Technologies Bipolar, die Warsteiner Brauerei, WVG – Warsteiner Verbundgesellschaft, AEG Power Solutions, Sparkasse Hellweg-Lippe, Westkalk sowie die Volksbank Hellweg eG unterstützen den KulturHerbst Möhnetal und machten es gemeinsam möglich, dass alle Veranstaltungen ohne Eintritt besucht werden konnten. „Dieses Engagement trägt entscheidend dazu bei, Kultur für alle Menschen zugänglich zu machen und die Attraktivität des Möhnetals nachhaltig zu stärken“, so Jeroen Tepas, Leiter des Stadtmarketings Warstein.