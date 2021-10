Kulturherbst in Warstein

Lesereihe mit 11 Autorinnen und Autoren an 5 Abenden

„Dieses Jahr stand besonders die Planung der physischen Umsetzung unseres „FH3“ in der alten Anwaltskanzlei Kückelhaus im Fokus. Trotzdem soll es zum Jahresende noch einmal kulturell in Warstein werden: Insgesamt 11 Autorinnen und Autoren konnten wir für eine Lesereihe in unserer Stadt gewinnen. Diese werden an fünf Abenden an unterschiedlichen Orten aus ihren Werken vorlesen.

Zum Start gibt es am Donnerstag, den 14. Oktober eine „Crime Night“ in der Wästerliebe (Dieplohstraße 6, 59581 Warstein), konzipiert als Doppellesung. Es lesen Martin Krist aus Berlin und Sandrine Albert aus Schweden.

„Martin Krist ist der wirklich böse Bube unter den deutschen Krimi-Schreibern“, heißt es im Berliner Kurier. Wir freuen uns daher sehr über die Lesung aus seinem Buch „Märchenwald“. Es ist der 6. und rätselhafteste Fall von Kommissar Kalkbrenner.

„Mord au Vin“ heißt das Werk von Sandrine Albert. Der perfekte Urlaubskrimi für alle Frankreich-Liebhaber. Ein Krimi für alle, die französische Küche und guten Wein mögen, gerne durch die Straßen von Bordeaux spazieren und die Bucht von Arcachon besuchen möchten. Damit passt der Krimi auch perfekt zum kulinarischen Angebot der Wästerliebe.

Der Beginn der Lesung ist um 19.00 Uhr. Die Plätze sollten spätestens ab 18.45 Uhr eingenommen werden. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Reservierung im Voraus bei der Wästerliebe (wästerliebe.de / 02902 6777000) wird dringend empfohlen.

Über die künftigen Lesungen werden wir im Voraus kurz über die Presse und unsere Social-Media-Kanäle informieren (s. Infokasten). Dabei planen wir noch einige Überraschungen…

Wir freuen uns auf einen kulturellen Herbst in unserer Heimatstadt Warstein!“

Lesungen 2021:

– 14.10., „Crime Night“, Sandra Aslund Martin Krist

– 27.10., „Ladies Night“, Rena Rosenthal, Sameena Jehanzeb, Charlotte Zeiler

– 10.11., „Kaffeklatsch 50+“, Ulrike Hartmann, Gisela Steinhauer

– 25.11., „Für Jugendliche“, Jennifer Benkau, Alex Pohl

– 08.12., „Fantasy-Night“, Judith Vogt, Matthias Teut

Hintergrund Autoren

Martin Krist

Martin Krist, geboren 1971, lebt in Berlin. Er arbeitete viele Jahre als leitender Redakteur bei verschiedenen Zeitschriften. Seit 1997 ist er als Schriftsteller tätig. Nach mehr als 30 Sachbüchern, darunter Biografien über die Hamburger Kiez-Ikone Tattoo-Theo, die Punk-Diva Nina Hagen, den Rap-Rüpel Sido, die Grunge-Ikone Kurt Cobain und den gewaltlosen Rebell Mahatma Gandhi, schreibt er seit 2005 Krimis und Thriller.

Sandrine Albert

Sandrine Albert ist das Pseudonym der deutschen Autorin Sandra Åslund. Sie hat ein Fernstudium in kreativem Schreiben an der Textmanufaktur absolviert und ist Mitglied beim »Syndikat« sowie bei den »Mörderischen Schwestern«. Seit ihrer Jugend ist die Autorin begeisterte Frankreich-Liebhaberin, und zeitweise plante sie, dorthin auszuwandern. Doch die Liebe wollte es anders: Heute lebt und schreibt sie in Berlin und Schweden. Aber immer wieder zieht es sie zurück in den Süden, um aufzutanken und für ihre Bücher zu recherchieren. In ihren Kriminalromanen verwebt die Autorin das französische Savoir-vivre mit aktuellen umweltpolitischen Themen.