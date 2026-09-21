KulturHerbst geht klangvoll und bezaubernd in die zweite Runde

Stadtmarketingverein lädt ins Möhnetal zu stimmungsvollen Open-Air-Veranstaltungen

Ein furioser Auftakt des KulturHerbstes Möhnetal begeisterte am vergangenen Wochenende Hunderte Besucherinnen und Besucher – zumindest an zwei Tagen bei bestem Wetter. Am kommenden Wochenende geht der KulturHerbst Möhnetal mit dem Duo „Klangvoll“ und Magier Carsten Risse in die zweite Runde.

Am Freitagabend heizten die Vollblutmusiker „Gela and the Greek“ ihrem Publikum im wunderschön illuminierten Dasselpark in Allagen so richtig ein. Für Getränke und Gegrilltes sorgte die Dorfinitiative Allagen-Niederbergheim und freute sich über regen Andrang. Am Samstagabend nahm der gebürtige Niederbergheimer Dominik Bathe sein begeistertes Publikum mit auf eine musikalische Reise voller Geschichten und Erinnerungen. Bewirtet wurde das Publikum derweil vom Heimatverein Niederbergheim. Am leider verregneten Sonntag begleitete Rainer Grundhoff unter der Konzertmuschel im Ostwaldpark den entspannten Kultur-Sonntag bei Getränken vom SuS 1923 Sichtigvor und Kaffee und Kuchen vom Förderverein.

„Wir sind alle begeistert, wie viele Besucherinnen und Besucher das Angebot angenommen und mit uns gefeiert haben. Jetzt freuen wir uns schon auf die nächsten beiden Events am kommenden Wochenende“, so Stadtmarketingleiter Jeroen Tepas.

Am Freitag, 25. September, spielt um 19 Uhr an der Schützenhalle in Mülheim das Acoustic-Duo „Klangvoll“ mit Astrid Gernet und Andreas „Zappi“ Zamojski ein vielseitiges Programm aus vier Jahrzehnten Musikgeschichte. Die beiden verfügen über sehr lange Live-Erfahrung in diversen Rock-Pop- und Partybands. Gegründet wurde „Klangvoll“ vor mehr als einem Jahrzehnt in Belecke, seidem haben sie in mehr als 500 Live-Auftritten ihr Publikum begeistert. Ihr Repertoire reicht von Evergreens der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre bis hin zu aktuellen Charts in den Bereichen Pop, Rock, Blues und Soul. Die Schützenbruderschaft St. Peter und Paul Mülheim-Möhne 1767 und das Tambourkorps Mülheim-Möhne kümmern sich gemeinsam um Getränke und kulinarische Angebote.

Zum Abschluss des KulturHerbestes gibt es ein Highlight für die ganze Familie: Magier Carsten Risse begeistert am Sonntag, 27. September, um 15 Uhr am Ensemble Stütings Mühle. Mit seiner unterhaltsamen Zaubershow voller überraschender Momente, verblüffender Tricks und Stand-up-Magie schafft er Augenblicke des Staunens und des Lachens. Der Kultur- und Heimatverein Badulikum e.V. sorgt mit Getränken sowie Kaffee und Waffeln für das passende Ambiente.

Der Eintritt ist Dank der Sponsoren Infineon Technologies Bipolar, die Warsteiner Brauerei, WVG – Warsteiner Verbundgesellschaft, AEG Power Solutions, Sparkasse Hellweg-Lippe, Westkalk sowie die Volksbank Hellweg eG, für alle Veranstaltungen frei.