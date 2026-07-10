Kultur zwischen Habbels, Philharmonie und Kunstpalast

Mit einem vielseitigen und anspruchsvollen Programm startet die Kulturelle Vereinigung Schmallenberger Sauerland e. V. in die Spielzeit 2026/2027. Zwischen klassischer Musik, Theater, Kabarett, Oper, Ballett und einer besonderen Kunstreise nach Düsseldorf zeigt sich erneut, wie lebendig Kultur auch im ländlichen Raum sein kann.



Dabei reicht das Angebot von Veranstaltungen direkt vor der heimischen Tür bis zu kulturellen Höhepunkten in Köln, Dortmund oder Düsseldorf. Erstmals organisiert die Kulturelle Vereinigung sogar einen gemeinsamen Besuch der Ausstellung „Monet – Cézanne – Matisse“ im Museum Kunstpalast Düsseldorf, ein neuer Akzent im Programm der traditionsreichen Kulturinitiative.



Musikalisch dürfen sich Besucher unter anderem auf ein hochkarätiges Konzert mit der Geigerin Franziska Pietsch und der Pianistin Maki Hayashida freuen. Das Quintett RADIO EUROPA verspricht mit „SECRET SOUNDS & HIDDEN TREASURES“ eine temperamentvolle musikalische Reise quer durch Europa. Zum Jahresbeginn gastiert traditionell die Neue Philharmonie Westfalen mit ihrem festlichen Neujahrskonzert in der Stadthalle Schmallenberg.



Auch Theater- und Kabarettfreunde kommen auf ihre Kosten. Nach dem großen Erfolg von „Gut gegen Nordwind“ folgt mit „Alle sieben Wellen“ die Fortsetzung der beliebten Glattauer-Komödie. Thomas Freitag geht mit seinem neuen Programm „Rückzug über die Minen der Ebene“ auf Abschiedstournee und Simone Solga blickt gewohnt bissig auf die politische Lage in Deutschland. Schwarzhumorige Unterhaltung verspricht zudem die Komödie „Fisch zu viert“.



Zu den besonderen Höhepunkten zählen außerdem Strauss’ Oper „Der Rosenkavalier“ in Köln sowie das gefeierte Frida-Kahlo-Ballett „Frida“ im Opernhaus Dortmund. Für die externen Veranstaltungen werden Busfahrten aus dem Schmallenberger Sauerland angeboten.



Das vollständige Programm der Spielzeit 2026/2027 sowie Informationen zu Abonnements und Eintrittskarten gibt es unter:

www.kulturelle-vereinigung.de



Quelle: Kulturelle Vereinigung Schmallenberger Sauerland e. V.