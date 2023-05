Kultur vom Feinsten: Lesungen, Konzerte, Ausstellung

KULTUR ROCKT findet in diesem Jahr vom 8.bis 11. Juni 2023 in Sundern Dörnholthausen statt. Zum zehnjährigen Jubiläum dieses Festivals erwartet die Besucherinnen und Besucher ein ganz besonderes Programm, das mit unzähligen Highlights gespickt ist.

Bekannt aus zahlreichen internationalen Kinorollen wie „Inglourious Basterds“ und der preisgekrönten Serie „Der Kriminalist“, liest Schauspieler Christian Berkel am 8. Juni 2023 um 19:00 Uhr aus seinem hochgelobten Bestseller-Roman „Ada“.

Quelle: berkel_christian_c_gerald_von_foris_1739 (1) Christian Berkel

Sie ist eine Ausnahmekünstlerin mit einer Stimme, die es in kürzester Zeit bis zu den Gipfeln der Charts, den American Music Awards und dem „Lollapalooza-Festival“ in Chicago geschafft hat: Zoe Wees, die Stimmsensation aus Deutschland, setzt neue Standards und ist weltweit gefragt. Mit ihrer Band tritt sie am Freitag, den 9. Juni 2023, um 20.00 Uhr, auf der legendären Bühne in Dörnholthausen auf.

Quelle: Megan-Courtis-scaled Zoe Wees

Bratscher Adrien La Marca aus Frankreich und Starpianist Alexander Krichel gestalten am 10. und 11. Juni 2023 um jeweils 19.00 Uhr die Klassikabende. Anlässlich des 150. Geburtstags-Jubiläums des Komponisten, Pianisten und Dirigenten Sergei Rachmaninoff hat Krichel soeben ein neues Album herausgebracht. Mit „My Rachmaninoff“ veröffentlichte der Hamburger Pianist eine persönliche Hommage an den Künstler mit Werken, die ihn bereits seit den Anfängen seiner Karriere begleitet haben Die gespielten Stücke zählen zu den schwierigsten der Klavierliteratur. Bei KULTUR ROCKT wird Alexander Krichel selbstverständlich daraus spielen.

Quelle: Matthias-Ziegler-scaled Jan Weiler

Die Preisträgerin oder der Preisträger des KULTUR-ROCKT-Preises für bildende Kunst 2023 werden erstmalig mit einer Einzelausstellung im Kunsthaus „Alte Mühle“ in Schmallenberg zu sehen sein. Am Nachmittag des 10. Juni 2023 um 14.00 Uhr findet die Vernissage in Schmallenberg statt, bevor am Abend das Solokonzert mit Alexander Krichel in Dörnholthausen beginnt. Der Nachmittag des Festivalsonntages ist traditionell Familientag mit einem vielfältigen Holz-Kreativprogramm zum Mitmachen für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren sowie dem Hofcafé mit hausgebackenen Kuchen,Torten und Waffeln.

Kulinarisches vom Hofgrill und erfrischende Getränke an der großen Festivalbar sowie die gemütlichen Sitzinseln sind an allen Tagen ein weiteres Verweilmagnet. In Kooperation mit dem Kulturbüro Arnsberg und der Literarischen Gesellschaft Arnsberg e.V. lädt KULTUR ROCKT nach der Sommerpause dann zur Winterveranstaltung am 22. November 2023 um 19.00 Uhr in die Stadtbibliothek Arnsberg, Neheimer Markt 2. Bestsellerautor Jan Weiler liest aus seinem neuen Roman „Älternzeit“.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen ist schon Anfang April gestartet. Eintrittskarten sind im Haus Berghoff und im Online-Shop www.oh-love.de erhältlich. Ab dem 17. April 2023 sind Karten darüber hinaus der Volksbank Sauerland,Filiale Stockum (montags, dienstags und donnerstags geöffnet), verfügbar.

Willkommen bei KULTUR ROCKT 2023!