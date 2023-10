Kultur und Tradition: Das sind die schönsten Feste im Sauerland

Das ländlich geprägte Sauerland wird überregional für seine Wanderwege, Skigebiete, Wälder und Burgen geschätzt. Aber in der schönen Region werden ebenso unzählige Festlichkeiten mit vielen Traditionen gefeiert. Welche Bräuche und Volksfeste sollten Besucher und Einheimische im Sauerland auf keinen Fall verpassen?

Karneval im Sauerland

Fragt man auf der Straße nach Karnevalshochburgen, nennen die meisten Personen wohl Städte wie Köln, Düsseldorf und Mainz. Dabei bietet auch das Sauerland echten Fans der fünften Jahreszeit reichlich Feiermöglichkeiten. Ausgesprochen lebhaft geht es beim Karneval in Arnsberg und Iserlohn zu. Dort erleben die Besucher pünktlich zum Rosenmontag das rege Treiben der Narren. Zahlreiche Karnevalsvereine aus den Stadtteilen arbeiten zusammen an einem schönen Fest und kümmern sich um die Organisation des Umzugs. Der findet jährlich in Sümmern statt. Zudem reisen immer wieder Karnevalsgrößen wie De Frau Kühne nach Arnsberg oder Menden und präsentieren ihr aktuelles Programm.

Hüstener Kirmes in Arnsberg

Jährlich am zweiten Septemberwochenende finden sich Tausende Menschen in Arnsberg zusammen, um die Kirmes im Stadtteil Hüsten zu feiern. Die Festlichkeiten blicken auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Erstmals soll im 10. Jahrhundert nach Christus ein Markt stattgefunden haben. In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich die Hüstener Kirmes dann zu einem riesigen Volksfest. Heutzutage locken ein Riesenrad, Süßigkeitenstände, Hau-den-Lukas und weitere Attraktionen Besucher von nah und fern an. Zudem treten während der Kirmes Dutzende Künstler aus der Region auf und sorgen für Stimmung unter den Gästen. Daher zählt ein Besuch zum Pflichtprogramm.

Zum Vergleich: So feiern die Menschen weltweit

Wen es einmal vom Sauerland in die weite Welt zieht, der stellt sich oft die Frage, wie in den sonstigen Teilen der Erde gefeiert wird. Aufschluss darüber gibt der Kulturfestkalender von TUI. Er präsentiert die wichtigsten Feste auf dem Erdball für Interessierte. Weltweit finden von Januar bis Dezember die unterschiedlichsten Feierlichkeiten statt. Manche wie das Frühlingsfest Holi in Indien haben einen mystischen Hintergrund und sind fester Bestandteil der Landeskultur. Andere wie der brasilianische Karneval lösen sich zunehmend von ihren religiösen Wurzeln und avancieren zum ausgelassenen Massenevent. Eine Vielzahl von Bräuchen ist eng mit dem Mondzyklus verbunden, etwa die asiatischen Festlichkeiten um Neujahr. Hinzu kommen weltliche Feierlichkeiten wie Musikfestivals oder Volksfeste. In der Geschichte ragt das Woodstock-Festival heraus. Es gilt als Meilenstein der Musikgeschichte und beeinflusst Künstler bis heute. Wer auf Reisen geht, sollte also Augen und Ohren offen halten, um echte Schätze zu entdecken.

Weihnachtsmarkt in Winterberg und Olpe

Außerordentlich schön sind auch die Weihnachtsmärkte im Sauerland, so etwa der Markt in Winterberg. Hier liegt während der Dezembertage häufig Schnee, wodurch der urige Weihnachtsmarkt in einem neuen Licht erstrahlt. Er ist im Stil eines Winterdorfs gestaltet und bietet seinen Besuchern eine bunte Vielfalt an Ständen und Aktivitäten. Neben einer Eisbahn laden die Hütten zum Schlemmen bei Glühwein und Bratwurst ein. Genauso empfehlenswert ist der Markt in Olpe. Er ist primär für seine Stände bekannt, an denen die Besucher handgeschnitzte Souvenirs und Handwerkskunst erwerben können. Zudem wird der Weihnachtsmarkt von regelmäßigen Events wie einem Adventsfeuer begleitet. Insbesondere in der zweiten Dezemberhälfte und an den Wochenenden ist er gut besucht. Aus diesem Grund lohnt sich ein früher Abstecher.