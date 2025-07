In diesem Programmheft steckt viel Engagement – sowohl von Ehrenamtlichen als auch von Künstlerinnen und Künstlern. Das Kulturprogramm für die zweite Jahreshälfte 2025 zeigt erneut eine beeindruckende Vielfalt an Veranstaltungen. Aufgrund der guten Resonanz gibt es nun bereits zum dritten Mal eine Übersicht der zahlreichen Kulturangebote in Meschede in gedruckter Form. Außerdem wirft das Heft einen Blick in die Nachbarstädte.

Herausgeberin des Programmhefts ist die Kreis- und Hochschulstadt Meschede, die in den vergangenen Wochen Veranstalterinnen und Veranstalter kontaktiert und Veranstaltungen gesammelt hat, um eine möglichst vollständige Übersicht der Angebote zu gewährleisten. Das Layout wurde von Steffi Kroggel vom Stadtmarketing Meschede e.V. gestaltet, so dass wieder ein übersichtliches und ansprechendes Kultur-Programmheft für Meschede entstanden ist.

Bürgermeister Christoph Weber freut sich, dass es in Meschede auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 ein Kulturprogramm gibt, das dem heimischen Sofa durchaus Konkurrenz machen wird: „Das ermöglichen vor allem die zahlreichen ehrenamtlich engagierten Menschen, die Kulturprogramme organisieren oder aber selbst auf der Bühne stehen und uns an ihrem Können teilhaben lassen.“

Auch der Vorverkauf der Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist bereits gestartet. Neben den beliebten Kindertheater-Veranstaltungen erwartet die Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, 2. Oktober, ein besonderer Abend in der Stadthalle Meschede: Im Rahmen des Förderprogramms SPIELRAUM des Kultursekretariats NRW Gütersloh sind um 19.00 Uhr das Urban Arts Ensemble Ruhr und die Company MEK mit der Produktion „Same Love“ zu Gast. Das erste landesgeförderte Profitanzensemble Deutschlands aus den Urbanen Künsten verbindet im Tanz mit der schweizerischen Company MEK und in der Choreographie von Muhammed Kaltuk Elemente des Hip-Hop mit zeitgenössischem Tanz zu einem Blick auf Liebe im gesellschaftspolitischen Kontext.Karten für „Same Love“ sind zum Preis ab 22 Euro (Schülerkarten ab 10 Euro) im Vorverkauf bei der Tourist-Info in der Le-Puy-Straße (Tel. 0291/205-350) sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich und können unter https://hochschulstadt-meschede.reservix.de online erworben werden. Das Angebot in Kooperation mit Pottporus e.V. wird im Rahmen des Projekts SPIELRAUM gefördert durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Das Kultur-Programmheft ist ab sofort u.a. im Mescheder Bürgerbüro und in der Stadtbücherei erhältlich oder kann bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede unter Tel. 0291/205-164 oder per E-Mail an anne.wiegel@meschede.de bestellt werden. Das Heft ist außerdem online unter www.meschede.de abrufbar. Sollten Veranstalter bemerken, dass ihre Kultur-Veranstaltung fehlt, bittet die Kreis- und Hochschulstadt Meschede darum, diese künftig unter www.meschede.de/veranstaltungskalender einzutragen. Das nächste Heft für die erste Jahreshälfte 2026 ist bereits in Planung.