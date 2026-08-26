Kultur mit Ausblick: Veranstaltung wird in die Stadthalle verlegt  

Der Werkkreis Kultur Meschede e.V. und die Kreis- und Hochschulstadt Meschede laden dort am Samstag, 29. August, ab 18 Uhr zu einem abwechslungsreichen Abend mit sechs sehens- und hörenswerten Programmpunkten ein.

Los geht es um 18 Uhr mit Poetry von Sofie Derksen. Im Anschluss folgt ein Auftritt der Theater AG des Gymnasiums der Stadt Meschede, die einen Auszug aus ihrem kommenden Programm „Die goldene Gans“ auf die Bühne bringt. Die Theater AG präsentiert eine Bühnenfassung (Autor Br. Benedikt Müller, Abtei Königsmünster), die voll Witz und Fröhlichkeit in eine Welt entführt, in der das Wünschen noch geholfen hat – und in der die Lachmuskeln ordentlich strapaziert werden.

Auf „Happy Ends“ wartet man bei Monika Loerchner vergeblich. Denn egal, welche ihrer Geschichten aus der Sammlung „The Fairy Fails“ die Autorin aus Warstein lesen wird: Sie endet garantiert böse.

Natürlich steht auch in diesem Jahr wieder ein musikalisches Highlight auf dem Programm: Die Musik von Cláudia Sofia bewegt sich zwischen einer Vielzahl kapverdischer Musikstile – vom karnevalartigen „Crush“ über traditionelle Rhythmen bis hin zu komplexen Gesangsarrangements. Begleitet wird sie von Markus Leukel am Schlagzeug und Lucio Vieira am Bass. Im Anschluss ist Daniel Griese mit seinem Comedy-Programm zu Gast.

Bevor das Publikum aus der Stadthalle in die Nacht entlassen wird, wird es auch auf der Bühne düster: Im Kriminalroman „Bestien des Leids“ von Jonas Heinzel erschüttert im Jahre 1881 ein Mordfall die nächtliche Stille der Regierungsstadt Orephia. Der Eintritt für die Veranstaltung, die bis etwa 22 Uhr dauern wird, ist frei. Besucherinnen und Besucher können gern zum Start um 18 Uhr vor Ort sein, aber auch im Verlauf des Abends spontan in der Stadthalle vorbeikommen und es sich bei herbstlichem Wetter drinnen im Liegestuhl gemütlich machen.