Kultur in Winterberg: Stadtmarketing plant Kulturkalender für 2026



Vereine und Veranstalter sind aufgerufen, ihre Termine zu melden – Kulturgruppe KuKuK! freut sich über neue Gesichter

Was ist los in der heimischen Kulturszene? Um diese Frage gebündelt zu beantworten, plant der Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern einen zentralen Kulturkalender für 2026. Damit das Projekt gelingt, sind nun alle Vereine, Veranstalter und Kulturschaffenden der Region aufgerufen, ihre geplanten Programme und Termine für das dieses Jahr einzureichen. Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt sichtbar zu machen und Interessierten einen praktischen Überblick zu geben.

Eine Bühne für die lokale Szene

Vom Theaterabend über Kabarett und Ausstellungen bis hin zu großen Open-Air-Konzerten wie dem Musiksommer oder dem Sparkassen Open Air – das kulturelle Leben in Winterberg und den Dörfern ist bunt und vielseitig. Genau diese Bandbreite soll der neue Kalender abbilden. „Kultur findet bei uns an vielen Orten und durch das Engagement unzähliger Menschen statt. Diese wertvolle Arbeit wollen wir mit dem Kalender würdigen und ihr eine gemeinsame Bühne geben“, erklärt Nicole Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins. „Er soll zeigen, wie lebendig unsere Stadt ist und den Bürgerinnen und Bürgern als Wegweiser durch das Kulturjahr dienen.“

Veranstaltungen jetzt melden / Frist endet am 27. Februar

Alle, die für 2026 ein Konzert, eine Lesung, eine Ausstellung, ein Benefizkonzert oder eine andere kulturelle Veranstaltung organisieren, können diese ab sofort melden. Der Stadtmarketingverein bittet bis zum 27. Februar um eine E-Mail an stadtmarketing@winterberg.de mit den wichtigsten Informationen: Was für eine Veranstaltung ist geplant? Welchen Titel hat das Event? Wann, wo und zu welcher Uhrzeit findet sie statt? Was kostet der Eintritt, auf welcher Webseite sind weitere Infos zu finden sowie eine kurze Beschreibung mit Fotos über die Veranstaltung sollten die Veranstalter im Rahmen der Anmeldung unbedingt angeben.

Verstärkung für KuKuK! gesucht

Eine treibende Kraft hinter vielen kulturellen Highlights in Winterberg ist seit Jahren die ehrenamtliche Kulturgruppe „KuKuK!“. Ihr Engagement prägt die Szene maßgeblich. Da gute Ideen und Tatkraft immer gefragt sind, freut sich das Team jederzeit über neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter. „Wer Lust hat, Kultur nicht nur zu genießen, sondern aktiv mitzugestalten, ist bei KuKuK! goldrichtig. Neue Gesichter und frische Ideen sind dort immer herzlich willkommen“, betont Nicole Müller.