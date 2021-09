Kulinarische Wanderungen im goldenen Oktober

Medebach lädt zu drei kulinarischen Wanderungen ein!

Zur Wahl stehen folgende Touren: „Alte Spuren der Kleinbahn kulinarisch erwandern“ mit Leckereien vom „Gasthof Lichte“ in Küstelberg oder den „Sauerland Höhenflug kulinarisch erkunden“ mit Spezialitäten vom „Trolls Brauhaus“ in Medebach.

Die Touristik Gesellschaft Medebach lädt zum vierten Male zum beliebten kulinarischen Wanderwochenende ein. Zwei der Wandertouren starten jeweils samstags am 2. und 9. Oktober um 10 Uhr unter dem Motto „Kulinarisch genießen auf den Spuren der Kleinbahn Steinhelle“. Auf 13 Kilometer geht es von Küstelberg bergab über alte verwunschene Terrassen der Kleinbahn bis nach Oberschledorn. In Oberschledorn bei KUMAs Kunstcafé lassen die Wanderer um 15.00 Uhr bei Kaffee und Kuchen den Wandertag ausklingen. Während der leichten Wanderung genießt der Wanderer vier kulinarische Stationen in idyllischer Natur, zubereitet vom beliebten Gasthof Lichte in Küstelberg:

1. Station: Gasthof Lichte

Kleine Heimat Starter Box sowie eine Himbeer-Holunder-Schorle

Station 2: Obere Spitzkehre nahe Wissinghausen

Kürbis-Apfel-Suppe mit Landbrot Croutons

Station 3: Tretbecken Deifeld Gerichte zur Auswahl incl. einem Getränk Rinderbraten in Burgundersauce, Salat und Kräuterkartoffeln

oder

Salat Bowl mit Knusperhähnchen im Hanf-Senf- Dressing

Endstation: Kunstcafé KUMA Oberschledorn

Schmand-Mousse-Törtchen mit Gewürz Zwetschgen (dazu Kaffee und ein Getränk)

Der Preis beträgt 52€ (inkl. Führung, Essen und einzelnen Getränken)

Die Teilnehmeranzahl ist auf 35 Personen begrenzt.

Quelle: Touristik Gesellschaft Medebach

Sonntag, den 10. Oktober startet die dritte längere kulinarische Wanderung. Sie läuft unter dem Motto „Nur fliegen ist schöner – kulinarisch unterwegs auf dem Sauerland Höhenflug.“ Unser Startpunkt liegt diesmal im angrenzenden Hessenland. Diese Tour beginnt ebenfalls um 10 Uhr und ist 17 km lang. Sie führt uns über den Sauerland Höhenflug vom Eisenberg in Goldhausen bis nach Nieder Schleidern, von dort geht es teilweise über den Höhenflugzubringer bis nach Hillershausen und von dort weiter über abwechslungsreiche Wanderwege bis zur Hansestadt Medebach. Trolls Brauhaus aus Medebach bekannt durch Mein Lokal dein Lokal, umsorgt uns kulinarisch an den einzelnen 5 Stationen und ist auch unser schönes Ziel am Ende der Wanderung ca. 17.30 Uhr. (Höhenmeter bergan ca. 235m)

Station 1: An der Eisenberghütte Goldhausen

Sauerland Tapas (Leckereien vom Wild und aus der Biokäserei)

dazu Trolls hausgemachtes Bier, Mischgetränk oder Softdrinks

Station 2: An der Aar

Kühles Trollsbier oder Softdrink

Station 3: Nieder-Schleidern auf einem historischen Bauernhof

Omas Grünkohltöpfchen mit Mettenden plus 1 Getränk

Station 4: Hillershausen

Kaffeeklatsch mit Apfel-oder Pflaumenstreuselkuchen

Endstation: Trolls Brauhaus Medebach 3 Gerichte zur Auswahl incl. einem Getränk

Trolls Krustenbraten mit Biersoße, Bayrisch Kraut u. Kartoffel Klöße /Großer Brauhaus Marktsalat mit Hähnchenstreifen / Vegetarisch -Thai Curry mit Reis

Der Preis: beträgt: 62 € (inkl. Führung, Essen und den einzelnen Getränken)

Die Teilnehmeranzahl pro Wanderung ist auf 45 Personen begrenzt.

Es gelten bei allen Wanderungen die Drei G-Regel: Getestet, Geimpft oder Genesen! Die Wanderungen führt Andrea Hegel von der Touristik Gesellschaft Medebach.

Anmeldungen und Infos:

Touristik Gesellschaft Medebach

a.hegel@medebach-touristik.de

Tel: 02982-9218610

www.medebach-touristik.de