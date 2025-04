Kulinarische (Rad-)Reise durch die Stadt Warstein

Gastronomiefinder des Stadtmarketings hilft bei der Planung

Die Fastenzeit ist vorbei – jetzt freuen sich viele auf den Genuss vielfältiger Gaumenfreuden und begeben sich dabei auf eine kulinarische Reise durchs Stadtgebiet. „Wer dazu die gut ausgeschilderten Rad- und Wanderwege nutzt, muss sich auch ums Kalorienverbrennen keine Gedanken mehr machen“, unterstreicht Bürgermeister Thomas Schöne.

Gut verteilt über das Gebiet der Stadt Warstein bieten zahlreiche Gastronomiebetriebe ihre Dienste an. Vom Imbiss mit Sitzgelegenheit über die so genannte Systemgastronomie bis hin zum gemütlichen Restaurant ist alles dabei. Weit mehr als zehn italienische Restaurants oder Pizzerien gibt es in den Ortsteilen Warstein, Belecke und im Möhnetal: Würzige Antipasti, herzhafte Nudel- oder Pizzagerichte – oder mal eine Seezunge? – und als Nachspeise Tiramisu – wer kann da schon widerstehen? Selbstverständlich laden auch mehrere Eiscafés mit gemütlichen Außen-Sitzplätzen zum Besuch ein.

Ob Balkan-Küche, griechische Spezialitäten wie beispielsweise Moussaka, griechische Oliven oder Schafskäse oder Liebhaber der türkischen Küche, vom Döner über Lahmacun bis hin zu Börek, alle finden in der Stadt Warstein ein kulinarisches Zuhause. Sehr exotisch wird es bei authentisch afghanischer Küche: Etwa bei nach traditionellen Familiengerichten zubereiteten Gerichten wie beispielsweise dem vegetarischen Banjan Chalau, gebratene Auberginenscheiben mit Joghurt, oder Mantu, Teigtaschen mit Hackfleischfüllung.

Die typisch asiatische Küche mit Frühlingsrollen und vielen Reisspezialitäten gibt es in Restaurants mit chinesischer Küche. Selbstverständlich gibt es auch zahlreiche Restaurants und Hotels, die mit guter deutscher oder gar sauerländisch geprägter Küche aufwarten. Auch Kaffee und Kuchen sind – besonders an den Wochenenden – gern genommene Köstlichkeiten. Bürgermeister Thomas Schöne unterstreicht: „Viele Cafés und Gastronomiebetriebe haben auch sehr schöne Außenterrassen, die bei warmem Wetter südländisches Flair im Sauerland vermitteln. Die meisten liegen nahe an beliebten Fahrradwegen, wie dem MöhnetalRadweg oder dem Rundweg Warstein Highlights.“ Wer jetzt Appetit bekommen hat, kann den Gastronomiefinder der Stadt Warstein nutzen: https://www.stadtmarketing-warstein.de/de/Gastronomie.