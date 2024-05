KUHRASSEN IM SAUERLAND

Buckelrinder aus Asien: Zwergzebus

Viele Zwergzebus gibt es nicht im Sauerland. Wenn man Glück hat, kann man die kleinen Rinder zwischen Altenhellefeld und Westenfeld, in der Stadt Sundern und in der Nähe von Schmallenberg entdecken.

In dieser und den kommenden Ausgaben des WOLL-Magazins stellen wir in Wort und Bild Kuhrassen vor, die im Sauerland gehalten werden.

Buckel

Zwergzebus sind, wie der Name schon erahnen lässt, ziemlich kleine Rinder. Die Widerristhöhe beträgt gerade einmal 80 bis 130 Zentimeter. Das Gewicht der männlichen Tiere liegt bei rund 550 Kilogramm, bei den weiblichen bei etwa 280 Kilogramm. Sie gehören zu den sogenannten Buckelrindern. Mit ihrem Buckel unterscheiden sie sich stark von den übrigen in Europa gehaltenen Rinderrassen. Männliche Zwergzebus haben einen stärker und weibliche einen weniger stark ausgeprägten Buckel. Diese Buckel bestehen neben Bindegewebe und Fett aus verschiedenen Muskeln. Meistens sieht man weiße, rote, braune oder schwarze Zwergzebus, aber es gibt auch einige gefleckte Tiere. Durch das geringe Gewicht und die Trittsicherheit der Tiere verursachen die Zwergzebus kaum Flurschäden. Darum können sie in Deutschland – außer bei extremer Kälte – ganzjährig auf der Weide geschätzt werden. Die Zwergzebus werden auch wegen ihres Fleisches gehalten, das als Delikatesse gilt. Seine Beschaffenheit ist nämlich fein, dunkel, sehr feinfaserig und mit einem leichten Wildgeschmack, so urteilen Experten.

Aus Südasien

Quelle: WOLL Magazin

Die Zwergzebus (Bos primigenius indicus) stammen aus Südasien (aus Sri Lanka und dem südlichen Teil des Kaukasus). Das Wort „Zebu“ wird vom tibetanischen Wort „zeu“ und „zeba“ abgeleitet, das so viel wie „Buckel“ heißt. Später gelangten die Zwergzebus nach Amerika, Afrika und Australien und einige der Tiere kamen nach Europa. In Deutschland gab es die Kuhrasse bis Ende der 1970er Jahre nur in Zoos und Tierparks. Später wurden in Baden-Württemberg Zwergzebus auch außerhalb von Zoos in kleineren Herden gehalten. 1992 wurde das erste Herdbuch für Zwergzebus in Deutschland errichtet und seit 1999 besteht der Verband deutscher Zwergzebuzüchter und -halter e.V. Mehr interessante Informationen und Bilder gibt es auf der Webseite von Assimina Christopoulou in Altenhellefeld www. zwergzebus.com und beim Züchterverband www.zwergzebusbundesverband. de. Frau Christopoulou züchtet die kleinen Rinder seit 2001.