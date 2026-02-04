Kuhrassen im Sauerland

Wie das Original Braunvieh aus Swiss Brown den USA zurück

Das Braunvieh (Brown Swiss) gehört zum Allgäu wie die Löcher in den Allgäuer Emmentaler Käse, so sagt man im Süden Deutschlands. Diese Rinderrasse hat ihren Ursprung im östlichen Alpengebiet der Schweiz, Südtirols und Österreichs. Im Sauerland findet man nur einige Tiere auf den Bauernhöfen.



Das Original Braunvieh, ursprünglich aus der Schweiz, ist eine traditionelle Zweinutzungsrasse – für die Milch- und Fleischproduktion. Wegen des guten Fett- und Eiweißgehalts ist seine Milch ideal für die Käseproduktion. Das Original Braunvieh ist robust, widerstands- und anpassungsfähig und damit besonders geeignet zur Weidehaltung im Flachland und im Gebirge. Die Fellfarbe der Tiere variiert von mausgrau bis dunkelbraun. Die Spitzen der Hörner sind dunkel.

Quelle: Dorothee Wiese

Swiss Brown aus den USA

Bereits im 19. und 20. Jahrhundert wurden Tiere dieser Rasse aus der Schweiz nach Nordamerika exportiert. Daraus wurde die moderne Rasse Swiss Brown gezüchtet. Dabei wurde der Fokus auf eine höhere Milchleistung gelegt und nicht mehr auf andere Fähigkeiten wie die Fleischproduktion. So wurde die Swiss Brown eine spezialisierte Milchrasse. Diese Tiere werden oft in intensiven Milchviehbetrieben gehalten.



Nach 1950 wurden in Italien die amerikanischen Brown-Rinder zum ersten Mal in die Rasse Original Braunvieh eingekreuzt. Das geschah, um deren Größe und Milchleistung zu erhöhen und so die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Das startete beim Deutschen Braunvieh übrigens ab 1966. Dabei wurde in Deutschland die Fleischleistung nicht aus dem Auge verloren.

Überall in der Welt

Mittlerweile findet man diese Rasse aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit bei gleichzeitig hoher Leistung in allen Klimazonen der Welt. Für den allgemeinen Erhalt und die Verbreitung des „Deutschen Braunviehs“ sorgt die Allgäuer Herdebuchgesellschaft, die 1893 in Kempten gegründet wurde. Im Jahr 2020 standen in den Herdbuchbetrieben in Deutschland ca. 121.000 registrierte Tiere dieser Rasse. Diese Tiere sind hauptsächlich im Süden des Bundesgebiets in der rauen Berg- und Alpenregion sowie dem davorliegenden Grünland- und Futterbaugebiet beheimatet. Mehr Informationen: www.deutsches-braunvieh.de

