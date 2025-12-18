Kuhrassen im Sauerland

„Pinzgauer“ – eine der schönsten Rinderrassen der Welt

Mehr als die Hälfte aller Pinzgauer Rinder lebt in Deutschland auf Bauernhöfen im Bundesland Bayern. Im Sauerland trifft der Wanderer auf diese besondere Rasse nur vereinzelt – auf Wiesen rund um Medebach, Brilon und Halver. Ihren Namen verdankt sie dem Salzburger Bezirk „Pinzgau“.

Die typische Zeichnung mit kastanienbrauner Grundfarbe und der markanten Weißzeichnung an Rücken, Bauch sowie an Vorderarmen und Unterschenkeln ist das unverwechselbare Kennzeichen dieser Rasse. Viele sind überzeugt, dass der Pinzgauer zu den schönsten Rinderrassen der Welt zählt. Im Jahr 2020 widmete das Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang (Österreich) dieser Rasse eine Sonderausstellung unter dem Titel „Das Pinzgauer Rind – ein Kulturgut Salzburgs“. Sie würdigte die jahrhundertelange Bedeutung des Pinzgauers für die heimische Landwirtschaft.



Robuste Rasse



Jahrhundertelange Zuchtarbeit und die alpine Herkunft haben den Pinzgauer zu einer besonders widerstandsfähigen und robusten Rasse geformt. Heute präsentiert er sich als leistungsbetonte Doppelnutzungsrasse – interessant sowohl für die Milch- als auch für die Fleischproduktion.



Zwei Besonderheiten zeichnen die Rasse zusätzlich aus: Zum einen die schwarz-weiße Variante. Früher galten diese Tiere als Glückskühe, heute erfreuen sie sich wieder wachsender Beliebtheit. Zum anderen die „Jochberger Hummeln“ – genetisch hornlose Pinzgauer, die in der Mutterkuhhaltung ebenso wie in der Milchviehzucht an Bedeutung gewinnen.



Verbreitet in über 30 Ländern



Schon 1820 wurden die ersten Pinzgauer von Österreich nach Rumänien, Jugoslawien und in die Slowakei exportiert. Auch ihre Präsenz auf Weltausstellungen verschaffte der Rasse hohes Ansehen. Heute ist sie in über 30 Ländern der Welt verbreitet. In Deutschland vertritt der Bundesverband deutscher Pinzgauerzüchter e.V. die Züchter. Obwohl 55 Prozent der deutschen Pinzgauer in Bayern weiden, hat der Vorsitzende des Verbandes seinen Hof in Erndtebrück-Birkelbach im Siegerland.



Der Bundesverband stellt sich vom 3. bis 5. Oktober bei der Bundesschau in der Hessenhalle in Alsfeld vor. Dort werden neben Limousin-Rindern auch 50 erlesene Pinzgauer-Rinder aus dem gesamten deutschen Zuchtgebiet gezeigt – eine seltene Gelegenheit, eine der schönsten Kuhrassen der Welt aus nächster Nähe zu erleben.