Künstlerischer Umgang mit digitaler Technologie

Vom 15. bis 20. Juni werden etwa 45 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der Benediktiner in Meschede an Workshops und Aufführungen teilnehmen, die den künstlerischen Umgang mit digitaler Technologie zum Inhalt haben. Gerade durch die rasanten aktuellen Impulse der KI ist der Titel „…erst nachdenken, dann digitalisieren …“ aktueller denn je. Initiiert wurde diese Projektwoche, die in einer Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium und der Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede, nach 2016 und 2019 nun zum dritten und letzten Mal durchgeführt wird, von dem Wenholthausener Musikproduzenten Ulrich Rützel.

Wie kreativ man mit diesen digitalen Kommunikationsmitteln sein kann, wollen uns die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen künstlerischen Disziplinen zeigen. Folgende Workshops werden, z.T. mit externen Dozenten, stattfinden: Die KI-Show (Satire und Theater), Der Reiz des Hybriden (Technik und Musik), Plastische Naturkunst (Skulptur) und Visionen (Digitale Bildbearbeitung).

Alle Ergebnisse aus diesen Workshops werden am Dienstag, dem 20. Juni, in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung um 19 Uhr in der Aula der Schule sowie im AbteiForum zu sehen sein. Die Abschlussveranstaltung wird im Rahmen des Schülerworkshops „LiveShow Volldampf“ vorbereitet und durchgeführt. Weitere Informationen bietet in Kürze die Homepage www.dampflosdigital.de. Die mediale Auf- und Nachbereitung der Workshops wird im Rahmen des Blog- und Videoworkshops „Dampflos Medial“ realisiert. Insgesamt werden damit sechs verschiedene Workshops beteiligt sein.

„Durch die Unterstützung der Fachhochschule Südwestfalen, Standort Meschede, unter Federführung von Prof. Dr. Stephan Breide und des zdi NRW können wir den Schülerinnen und Schülern diese sicher ungewöhnliche und spannende Projektwoche ermöglichen“, so Ulrich Rützel.