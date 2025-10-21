Versteckt und liebenswert

Kückelheim ist ein kleiner Ortsteil und liegt rund 7 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums auf etwa 390 m NN. Mit nur 81 Einwohnern (Stand 31.12.2024) ist es eine der beschaulichsten Siedlungen im weitläufigen Stadtgebiet.



Geografische Lage und Landschaft



Durch den Ort fließt der Mühlenbach, ein rechter Zufluss der Arpe. Die 1994 im Dorf neu gebaute Kreisstraße K35 verbindet direkt mit dem Nachbarort Arpe und stellt die Verbindung ins Zentrum und nach Westen und Osten dar. Kückelheim ist umgeben von mehreren Landschaftsschutzgebieten, unter anderem das Schutzgebiet „Mühlenbach von Werntrop bis Arpe“ und im Nordosten das Schutzgebiet „Grünlandkomplex südlich Arpe“. Diese Flächen aus Wiesen, Hecken und Feldgehölzen bieten Lebensraum für seltene Vogel‐ und Insektenarten und laden zu ungestörten Spaziergängen ein.



Geschichte und Entwicklung



Erwähnt wird Kückelheim bereits im 14. und 15. Jahrhundert, als der „Obere Hof“ teils Pachtgut des Klosters Grafschaft, teils Erbgut war. Bis zur kommunalen Neugliederung 1975 gehörte der Weiler administrativ zur Gemeinde Berghausen; seit dem 1. Januar 1975 ist Kückelheim offiziell Ortsteil von Schmallenberg. Die dörfliche Struktur hat sich seitdem deutlich verändert. Gab es 1975 in fast jedem Haus zumindest eine Kuh, so sind diese Haustiere heute im Dorf nicht mehr zu finden. Ein Nebenerwerbshof mit Schafen und zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Pferden sind übriggeblieben. Auf einem Großteil der landwirtschaftlichen Flächen wachsen heute Weihnachtsbäume und, einzigartig im Schmallenberger Sauerland, bietet eine Erdbeerplantage die süßen Früchte zum Selberpflücken an.



Denkmalgeschützte Dorfkapelle



Das prägende Bauwerk ist die römisch-katholische Kapelle St. Johannes der Täufer, die im 17. Jahrhundert am südlichen Ortsrand erbaut wurde. Die einschiffige Kapelle mit torbogigen Fenstern im Langhaus und spitzbogigen Chorfenstern besticht durch ihr schiefergedecktes Dach samt Dachreiter. Direkt nebenan lädt ein kleiner Kinderspielplatz zu Begegnungen ein.



Leben und Gemeinschaft



Die Schützenfestsaison im Sauerland wird seit den 70er Jahren alljährlich im kleinen Kückelheim eröffnet. Der 1969 gegründete Schützenverein hat sich zum beachteten Aushängeschild des ehemaligen Bauerndorfes entwickelt. Obwohl Kückelheim heute keine eigene Gastronomie oder Einzelhandelsgeschäfte besitzt, sorgt der gute Zusammenhalt der wenigen Haushalte dafür, dass das Dorf lebendig bleibt.



Kückelheim vereint mit seinen rund acht Dutzend Einwohnern das Wesentliche ländlicher Idylle: eine stille, gepflegte Dorfkapelle, traditionelle Hofstrukturen mit alternativer Nutzung, intakte Auen- und Grünland-Landschaften sowie eine starke Dorfgemeinschaft, die das Leben jenseits des Großstadtlärms in vollen Zügen genießt. Für alle, die einmal ursprüngliches Dorfleben erleben wollen, ist Kückelheim ein echtes Sauerländer „Geheimnis“ – nah genug an Schmallenberg, fern genug, um den Alltag loszulassen.