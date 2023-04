Kückelheim startet in die Schützenfestsaison

„Ich freue mich auf das anstehende Schützenfestwochenende, mit unserem Fest startet das Sauerland wieder in die schönste Zeit des Jahres.“ ist sich Sebastian Rüßmann, Hauptmann der Kückelheimer Schützen sicher.

Schützenhauptmann Sebastian Rüßmann freut sich auf den Beginn der Schützenfestsaison 2023

Seine Vorstandskollegen teilen diesen Optimismus, haben sie doch wie immer ein vielfältiges und kurzweiliges Programm auf die Beine gestellt. Mit dem Feiertag am Montag, können darüber hinaus alle Einwohner des „Arpetals“, sowie die Festgäste von Nah und Fern ohne Reue feiern, denn ein Tag zur Regeneration ist garantiert.

Das Schützenfest beginnt am Freitag, dem 28. April um 19:30 Uhr mit dem traditionellen Abholen der Schützenfahnen. Unter den feierlichen Klängen des Musikvereins Heinsberg ziehen die Schützen anschließend ins Lakenzelt ein. Pünktlichkeit wird in diesem Falle für die Schützen und die Gäste belohnt, denn das erste Fass Bier auf dem Fest ist traditionell kostenlos. Im späteren Verlauf des Abends kann dann zu den Klängen der Kapelle „Black out“ das Tanzbein geschwungen werden kann.

Zum Vogelschießen am Samstag, dem 29. April treffen sich die Schützenbrüder aus Kückelheim, Arpe, Herschede und den umliegenden Ortschaften um 15:00 Uhr zum Antreten im Lakenzelt. Nach den Ehrungen verdienter Mitglieder legen die Schützen an der Dorfkapelle Kückelheim einen Kranz zu Ehren der verstorbenen Mitglieder nieder.

Schützenkönig Darius Heppner und Ehefrau Martina

Die Nachfolger für Schützenkönig Darius Heppner, der amtierender Stadtschützenkönig ist, sowie für Vizekönig Guido Rottkord, werden im Anschluss ermittelt. Für Darius Heppner ist es somit ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Zwar gebe ich die Kette am Wochenende weiter, freue mich aber gleichzeitig auf die vor mir liegende Festsaison als Stadtkönig, in der mich Vorstand und Schützen aus Kückelheim begleiten werden.“

Vizekönig Guido Rottkord und Ehefrau Andrea

Vor 25 Jahren war Frank Hardebusch der treffsicherste Schütze. Vor 40 Jahren konnte sich Ernst Stirnberg die Königswürde sichern, als König 1973 ging Paul Deitmerg siegreich aus dem Feuergefecht unter der Vogelstange hervor.

Nach dem Vogelschießen findet am Samstag die Königsproklamation im Schützenzelt statt. Bis etwa 21:00 Uhr spielt der Musikverein Heinsberg zum Tanz auf, bevor erstmals die Sauerländer Coverband „Taktlos“ aus Olpe-Rhode die Festgäste in Schwung bringt.

Mit dem Schützenhochamt am Sonntag, dem 30. April um 9:45 Uhr in der Arper Filialkirche St. Antonius beginnt der letzte Tag des Schützenfests. Der traditionelle Frühschoppen schließt sich an.

Gegen 15:00 Uhr treten die Schützenbrüder aus Kückelheim und Arpe, dann zum großen Festzug an. Neben dem Musikverein Heinsberg marschiert im Festzug auch der Tambourcorps Hengsbeck mit und sorgt für den richtigen Schritt im Zug. Im Festzelt ist dann Stimmung, Musik und Tanz garantiert, bevor ab 20:00 Uhr die Tanzkapelle „Black out“ die abschließende Runde des ersten Schützenfestes in diesem Jahr einläutet.

2022 führte der Festzug von Arpe nach Kückelheim

Zeitabfolge

Freitag, 28. April 2022

19:30 Uhr Abholen der Schützenfahnen

20:15 Uhr Tanz im Festzelt mit dem Musikverein Seehausen (Staffelsee, Bayern), dem Musikverein Heinsberg, sowie Tanzkapelle „Black Out“

Samstag, 29. April 2022

15:00 Uhr Antreten zur Kranzniederlegung und zum Vogelschießen

19:00 Uhr Königsproklamation im Festzelt

21:00 Uhr Tanz und Unterhaltung mit der Sauerländer Coverband „Taktlos“

Sonntag, 30. April 2022

9:45 Uhr Schützenhochamt in der Filialkirche St. Antonius Arpe

anschließend kostenloses Frühstück und zünftiger Frühschoppen im Festzelt

15:00 Uhr großer Festzug

20:00 Uhr Tanz mit der Tanzkapelle „Black out“