KSB Olpe: Konstanz und Blick nach vorne

Am 28.06.2022 wurden, nach 3 Jahren coronabedingter „Zwangspause“, wieder Vereins- und Verbandsvertreter sowie geladene Gäste ins Kolpinghaus Olpe zur Mitgliederversammlung begrüßt.

Die frisch gebackene Landtagsabgeordnete Frau Christin-Marie Stamm ließ es sich nicht nehmen und konnte, genauso wie der KSB-Ehrenvorsitzende Wilfried Schauerte, unter den Anwesenden begrüßt werden. In vertrauter Atmosphäre blickte der Vorsitzende des Kreissportbundes auf die vergangenen Jahre zurück und erwähnte dabei lobenswert die gute – auch finanzielle – Unterstützung des Landes und des Kreises in den vergangenen Jahren und speziell auch während der Coronapandemie sowie die gute Zusammenarbeit mit Kreispolitik und -verwaltung. Lob und Dank ging auch an die Stadt- und Gemeindesportverbände, die in den letzten Jahren in vorbildlicher Weise das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ vor Ort umsetzten. Den hauptberuflichen Mitarbeitern der Geschäftsstelle dankte Kantelhardt ebenfalls für ihre gute Arbeit in der Unterstützung der Sportvereine.

Auch Landrat Theo Melcher erwähnte in seinen Grußworten an die Versammlung die gute Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund. Beispielhaft für die wichtige Arbeit des KSB in der Förderung des Sports im Kreis Olpe nannte er das Kinder-Bewegungsförderprogramm „Sports4Kids“ und das Engagement in der Integrationsarbeit, u.a. durch die Aktion „Pink gegen Rassismus“. Der seit über 17 Jahre zwischen Kreis und KSB bestehende „Pakt für den Sport“ könne in Kürze überarbeitet und ausgeweitet werden.

Die Kassenberichte der vergangenen Jahre stellte Schatzmeisterin Sylvia Gante vor. Die Prüfungen wurden ohne Beanstandungen durchgeführt und der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Ebenfalls einstimmig wurde über Satzungsänderungen abgestimmt, mit denen sich der KSB nun auch satzungsgemäß gegen rassistische, verfassungs- und fremdenfeindliche Bestrebungen positioniert und die Prävention sexualisierter Gewalt im Sport als satzungsgemäße Aufgabe annimmt. Die entsprechend angepasste Satzung ist hier zu finden.

Im Anschluss stellte sich der gesamte Vorstand zur Wiederwahl, dessen Mitglieder allesamt einstimmig gewählt wurden.

Nach Informationen über neue Fördermöglichkeiten sowie besondere Aktionen und Qualifizierungsmaßnahmen beendete der alte und neue Vorsitzende Rolf Kantelhardt die harmonisch verlaufene Versammlung nach einer guten Stunde.