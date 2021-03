Kronkorken-Aktion auch 2021 sehr gut angelaufen – wichtige soziale Projekte werden unterstützt

Dank der enormen Unterstützung durch ein weit gefächertes Netzwerk konnten die Initiatoren der „Kronkorken-Aktion“ jetzt wieder die großartige Menge von mehreren hunderttausenden Kronkorken und mehrere Anhänger voller Metallschrott zur Verwertung geben.

Viele Vereine, Klubs, Schulen und zahlreiche private Initiativen, die sich seit vielen Jahren für die Aktion engagieren, waren auch dieses Mal wieder dabei.

Neben dem Dank an die vielen Beteiligten geht, so die Initiatoren der Aktion, ein besonders herzliches Dankeschön an Eusébio da Silva (BL Ritschny Schrott- und Metallhandel in Arnsberg), der die Kampagne auch diesmal großzügig unterstützt.

Der Erlös der jetzigen Aktivität von 600 Euro geht, wie schon in den Vormonaten, an den Arbeitskreis Weltladen Sundern und wird für wichtige soziale Projekte verwandt.

Hilfe für Aids-Waisenkinder steht im Mittelpunkt

Seit vielen Jahren werden vom Weltladen Sundern in enger Zusammenarbeit mit der Aktion Canchanabury wichtige Projekte in Afrika unterstützt. So bestehen z.B. seit vielen Jahren zwischen den Verantwortlichen des Weltladen und den in Uganda beheimateten Schwestern Resty und Getrude eine enge und freundschaftliche Verbindung.

In der ugandischen Hauptstadt Kampala betreuen und begleiten die Schwestern seit vielen Jahren über tausend Aids-Waisenkinder. Im dortigen Lubaga-Hospital unterstützten sie mit ihrem Team Kinder aus Kampala und dem Umland, deren Eltern durch Aids ihr Leben verloren haben. Darüber hinaus konnte auch die Arbeit der Aktion „Ärzte ohne Grenzen“ mehrfach durch Spenden des Arbeitskreises unterstützt werden.

Aktion geht weiter – Helfen kann so einfach sein

Da die Aktion auch in den nächsten Monaten weitergeht, sind weitere Sammler und Unterstützer herzlich willkommen. Kontakt ist möglich bei Hannelore und Klaus Plümper, Tel. 02935 2243 und Brigitte und Willi Ricke, Tel. 02935 2566.