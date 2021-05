Krombacher Brauerei unterstützt heimische Musikvereine und spendet 10.000 Euro an den Kreismusikverband Olpe e.V.

Die Corona-Pandemie hat vielen Vereinen schwer zugesetzt. Sorgen bereitet dabei nicht nur das eingeschränkte Vereinsleben. Durch den Ausfall von zahlreichen Veranstaltungen sind ihre Einnahmen stark reduziert oder ganz weggebrochen, wodurch sie häufig an ihre finanziellen Grenzen stoßen. Das betrifft auch die heimischen Musikvereine und Spielmannszüge, deren Einnahmequelle fast ausschließlich aus den Auftrittsgeldern bei Volks- oder Schützenfesten besteht.

Die Krombacher Brauerei möchte hier Unterstützung leisten und spendet 10.000 Euro an den Kreismusikverband Olpe e.V. – auf Anregung des Kreisschützenbundes Olpe rund um Kreisoberst Markus Bröcher. „In dieser herausfordernden Zeit stehen wir mit unseren Partnern in engem Austausch, wo und wie wir helfen können“, erklärt Thomas Rullich, Gebietsverkaufsleiter Gastronomie der Krombacher Brauerei. „Der Kreisschützenbund Olpe, der mit den Musikvereinen seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist, ist diesem Fall auf uns zugekommen und hat sich für eine Spende ausgesprochen. Ein tolles Zeichen der Verbundenheit und gelebte Solidarität, die wir gerne unterstützen. Die Musikvereine sind zentrales Element bei zahlreichen Events in unserer Region, ohne sie wäre es bei vielen Veranstaltungen wohl ziemlich still.“ Der Kreismusikverband Olpe e.V. wird den Spendenbetrag, nach Rücksprache mit seinen Mitgliedsvereinen, zweckgebunden einsetzen.

Johannes Sondermann, 1. Vorsitzender des Kreismusikverbandes Olpe hierzu: „Eine tatsächlich solidarische Geste des Kreisschützenbundes um dessen 1. Vorsitzenden Markus Bröcher und der Krombacher Brauerei. Nach den Ausfällen der Schützenfeste im vergangenen Jahr 2020 und den diesjährigen Absagen geraten die Vereinskassen unserer Mitgliedsvereine an ihre Grenzen. Um insbesondere die Aus- und Weiterbildung der jungen Musiker*innen weiter gewähren zu können, kommt diese Spende der Krombacher Brauerei gerade zum rechten Zeitpunkt. Dafür unseren herzlichen Dank sowohl nach Krombach als auch an Kreisschützenoberst Markus Bröcher. Mögen die Feste in 2022 wieder in gewohnter Form stattfinden.“

Bildunterschrift: Bei der symbolischen Scheckübergabe auf dem Ümmerich (v.l.n.r.): Jens Selter (Gebietsverkaufsleiter Gastronomie Krombacher Brauerei), Markus Bröcher (Kreisoberst Kreisschützenbund Olpe), Thomas Rullich (Gebietsverkaufsleiter Gastronomie Krombacher Brauerei), Johannes Sondermann (1. Vorsitzender Kreismusikverband Olpe), Sandra Kraume (Geschäftsführerin Kreismusikverband Olpe), Herbert Tillmann (Ehrenvorsitzender Kreismusikverband Olpe) und Peter Hebbecker (Kassierer des Kreismusikverbandes Olpe).