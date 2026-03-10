Kristallkugel-Jagd am Poppenberg

Weltcup-Finale lockt Olympia-Stars nach Winterberg

Die olympischen Medaillen sind gerade erst verliehen, da beginnt schon die Jagd auf die nächste große Trophäe: Nur vier Wochen nach dem Finale der Winterspiele in Mailand und Cortina kämpfen die Stars des Race-Snowboardens in Winterberg um die Krone der Saison. Beim VISA FIS Snowboard-Weltcup presented by Würth Modyf am 21. und 22. März 2026 entscheidet sich am Poppenberg, wer die begehrte Kristallkugel mit nach Hause nehmen darf. Für die Zuschauer bedeutet das: Die frischgebackenen Olympia-Helden sind zum Greifen nah – und der Eintritt kostet keinen Cent.

Zwei Trophäen, zwei Träume – ein finaler Showdown

Olympiagold krönt den perfekten Moment, die große Kristallkugel hingegen die beste Saison. Während bei den Winterspielen alles auf einen einzigen Tag ankommt, zählt im Gesamtweltcup Konstanz über Monate hinweg. In Winterberg prallen diese beiden Welten aufeinander: Wer in Italien triumphiert hat, will beweisen, dass der Erfolg kein Zufall war. Wer dort leer ausging, brennt auf Wiedergutmachung. „Nach Olympia verschieben sich die Kräfteverhältnisse oft dramatisch“, erklärt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft. „Manche Athleten fahren befreit auf, andere mit enormem Druck. Das macht diese Phase der Saison so unberechenbar und spannend.“

Für die deutschen Starter um Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister wird der Weltcup im Hochsauerland zum emotionalen Heimspiel vor begeisterter Kulisse.

Winterberg ist startklar: Förderung steht, Helfer stehen Schlange

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – und alle Zeichen stehen auf grün. Mit der Unterstützung von Sportland NRW und dessen Partner Westlotto ist die Finanzierung gesichert. Das erfahrene Pistenteam am Poppenberg bringt den Hang in Weltcup-Form. Beim Rahmenprogramm „bei Möppi“ ist vom Startnummern-Zeremoniell bis zur After-Race-Party alles durchgeplant.

Besonders bemerkenswert: Die Resonanz aus der Bevölkerung sprengt alle Erwartungen. So viele Freiwillige haben sich gemeldet, dass die Organisatoren die Anmeldung vorzeitig stoppen mussten. „Diese überwältigende Welle an Unterstützung berührt uns zutiefst“, sagt Borgmann. „Sie zeigt, dass dieser Weltcup längst zum Herzensprojekt der gesamten Region geworden ist.“

Hexenkessel-Atmosphäre zum Nulltarif

Was den Winterberger Weltcup so besonders macht, ist die einzigartige Nähe zwischen Athleten und Publikum. Wenn zwei Boarder zeitgleich aus dem Startgate schießen und sich beim spektakulären Parallel-Rennen Tor für Tor duellieren, sind die Zuschauer hautnah dabei. Der Steilhang am Poppenberg verwandelt sich in einen brodelnden Hexenkessel: Internationale Fahnen flattern im Wind, die Anfeuerungsrufe hallen über den Schnee, Atemwolken steigen im Sonnenlicht auf. Und das Beste: Der Eintritt ist völlig kostenlos.

Startnummern-Vergabe und Party-Auftakt am Freitag

Das Weltcup-Wochenende beginnt bereits am Freitag, 20. März, um 18.30 Uhr. Bei der offiziellen Startnummernausgabe „bei Möppi“ können Fans die Topstars aus nächster Nähe erleben – vielleicht sogar mit olympischem Edelmetall um den Hals. Direkt im Anschluss steigt die erste Weltcup-Party am Poppenberghang und stimmt auf das große Rennwochenende ein.

Samstag: Einzelrennen und große Weltcup-Sause

Der Samstag, 21. März, steht ganz im Zeichen der Einzelkonkurrenzen. Von 10 bis 12 Uhr kämpfen Frauen und Männer in der Qualifikation um die begehrten Startplätze. Die entscheidenden Finals folgen von 14.30 bis 15.45 Uhr. Doch damit ist der Tag noch lange nicht zu Ende: „Bei Möppi“ verwandelt sich der Hang zur Party-Location mit den Top-Acts Fire Squad und DJ Domy Berger. Extra Party-Shuttle-Busse pendeln ab Kirmesplatz Winterberg über den Bahnhof zum Poppenberg – Abfahrten um 16.15 und 19 Uhr, Rückfahrten um 19.15, 21 und 0.15 Uhr.

Shuttle-Service bringt Fans kostenlos zum Hang

Damit niemand im Stau stecken bleibt, organisiert Winterberg auch 2026 einen kostenlosen Shuttle-Service. Am Samstag starten die Busse ab Kirmesplatz (via Bahnhof) um 9.30, 13.30, 16.15 und 19 Uhr Richtung Poppenberg. Zurück geht es um 16.30, 19.15 und 21 und 00.15 Uhr. Am Sonntag, 22. März, fahren die Shuttles um 13 und 14 Uhr zum Hang, die Rückfahrten erfolgen um 16.45 und 18 Uhr.

Sonntag: Mixed-Team-Finale als krönender Abschluss

Den dramatischen Schlusspunkt der Saison 2025/26 setzt am Sonntag, 22. März, der Mixed-Teamwettbewerb. Von 13 bis 16 Uhr gehen Qualifikation und Finals direkt hintereinander über die Bühne. Unmittelbar nach den letzten Duellen finden die Siegerehrungen im Zielbereich statt – der perfekte Moment für emotionale Bilder und große Gefühle.

Stadt und Touristik ziehen an einem Strang

„Einen Weltcup unmittelbar nach Olympia auszurichten, verleiht dem Event eine ganz besondere Strahlkraft“, betont Winfried Borgmann. „Die mediale Aufmerksamkeit ist enorm, wenn die olympischen Medaillenträger bei uns antreten. Für Winterberg ist das eine einmalige Visitenkarte als Weltklasse-Wintersportdestination. Dank Sportland NRW, Westlotto, Snowboard Germany und unseren unermüdlichen Freiwilligen haben wir alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Event geschaffen.“

Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann hebt besonders den Gemeinschaftsgeist hervor: „Die Olympiasieger nach den Spielen bei uns willkommen zu heißen, erfüllt uns mit Stolz. Snowboard Germany ermöglicht uns diese fantastische Bühne. Mein größter Respekt gilt jedoch dem ‚Team Winterberg‘ – all den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die von der Piste bis zum Service für die Teams alles geben. Sie verkörpern die Gastfreundschaft, für die unsere Stadt steht, und machen aus diesem Wettkampf ein echtes Fest.“