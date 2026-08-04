Kreuztalsommer in Dreslers Park: Glücksmatinee mit Beate Schmies

Beates Glücksmatinee: „Vom Glück in der Natur“

Schon zwei Stunden pro Woche in der Natur sollen ausreichen, damit wir uns glücklicher und besser fühlen, sagen Forscher. Warum das so ist, erkundet Moderatorin Beate Schmies mit drei Gästen, die viel in der Natur unterwegs sind.

Julia Boening ist die Lüdenscheider Forstamtsleiterin. Sie hat ihre Ausbildung bei Forstdirektor Diethard Altrogge gemacht, ist die erste Forstamtsleiterin von NRW und kennt jeden Baum und seine Vor- und Nachteile. Sie ist eine überzeugte Verfechterin der naturnahen Waldbewirtschaftung und findet, dass Naturverbundenheit normal werden müsse, und kann außerdem viel über das Verhältnis von indigenen Völkern zur Natur erzählen.



Der Fotokünstler Klaus-Peter Kappest, den viele auch von den Multivisions-Reportagen unserer Reihe xpeditionen@kreuztal kennen könnten, ist am glücklichsten, wenn er mit seiner Kamera durch die südwestfälischen Wälder pirscht, immer auf der Suche nach dem richtigen Licht.



Liane Jordan ist beim Deutschen Wanderverband für die Zertifizierung von Wanderwegen in ganz Europa zuständig. Das heißt, sie kennt europaweit die schönsten Wege und kann entsprechende Empfehlungen aussprechen. Und sie kann gut erklären, wann ein Weg ein guter Weg ist. Zudem ist sie ebenfalls leidenschaftliche Naturfotografin.



Zwischen den Gesprächen lädt die Joaquino-Bianco-Band mit sanften und emotionalen Melodien zum Chillen und Träumen unter den Bäumen in Dreslers Park ein. Die Veranstaltung findet Open Air statt und wird bei schlechtem Wetter in den Großen Saal der Weißen Villa verlegt. In der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr kann außerdem die Ausstellung mit Werken aus der Kunstsammlung Kreuztal in der Gelben Villa besucht werden.





