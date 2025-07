Kremer: Näher an der Natur

Seit 120 Jahren fühlen wir uns als Familie Kremer der Natur verbunden. Unsere Wurzeln liegen im Sauerland – einer Region, in der grüne Wiesen, tiefe Wälder und klare Bäche zum Alltag gehören – nichts ist schöner als die Natur. Das wusste schon Goethe, dessen Naturverständnis uns bis heute begleitet und prägt. Doch Schönheit ist nicht ihre einzige Stärke, in der Natur steckt so viel mehr. Sie verbessert unser Klima und sorgt dafür, dass unser Garten das bewahrt, was uns gesund hält. Sie spendet Energie, hilft uns durchzuatmen und bringt frischen Wind in unser Leben. Sie tut uns einfach gut! Und das Gute liegt oft so nah. Deshalb setzen wir bewusst auf regionale und biologische Produkte und unterstützen euch dabei, euer Zuhause grün, naturnah und nachhaltig zu gestalten. Nicht erst seit gestern – sondern seit 1905.

Euer grünes Ausflugsziel

All unsere Standorte haben wir für euch zu kleinen grünen Ausflugszielen für die ganze Familie umgestaltet. Bei uns findet ihr das kleine grüne Glück zum Mitnehmen für euer Zuhause. Unsere Gartencafés und andere Attraktionen und Events bieten immer etwas Besonderes. Im Mittelpunkt steht dabei unsere Vision „näher an der Natur“ zu sein. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Naturerlebnis mit euch allen.

Quelle: Kremer Quelle: Kremer

Naturgartencenter Lennestadt seit 1905

Unser Standort in Lennestadt bildet den Ursprung unseres Unternehmens. Hier gründete Franz Kremer 1905 einen Gartenbaubetrieb an der oberen Lennestraße, aus dem sich nach und nach in mittlerweile vier Generationen das heutige Unternehmen Kremer entwickelte. Seit 2020 steht an diesem Ort durch einen Neubau nun das erste Naturgartencenter, mit Gartencafé, Naturspielplatz, Naturpfad und Gartenmuseum. Der Neubau wurde so ausgerichtet, dass man schon vom Eingang aus in die Lenneaue blicken kann. Unsere Vision vom „Näher an der Natur“ konnten wir hier auf den Punkt bringen.