KreisSportBund reagiert auf Lockdown

Erweiterung digitaler Angebote und Beratungsformaten

Der KreisSportBund HSK als Dachorganisation der über 400 Sportvereine mit über 100.000 Mitgliedern bietet ein breites Angebotsportfolio v.a. im Bereich Beratung, Schulung und Information. Die Geschäftsstelle in Bestwig ist hauptberuflich mit vier Sportwissenschaftlern und einem BFDler besetzt, von hier aus wird insbesondere das operative Geschäft organisiert. Wie auch viele andere gesellschaftliche Bereiche ist auch der Sport und insbesondere der Vereinssport von der Corona-Pandemie betroffen. Über Auswirkungen und aktuelle Anpassungen der Angebote berichtet Michael Kaiser, Leiter der Geschäftsstelle des KSB in Bestwig.

Im vergangenen Jahr konnte der KSB eine recht stabile Mitgliedersituation feststellen, jedoch haben einige Vereine auch Verluste hinnehmen müssen. Es gab des Öfteren die Situation, dass der üblichen Anzahl von Austritten keine bzw. kaum Eintritte gegenüber standen. Solch eine negative Bilanz schlägt sich dann auch bei den Finanzen nieder. Demgegenüber konnten einige Vereine aber auch eine positive Mitgliederentwicklung erreichen, was für das Coronajahr 2020 sicherlich besonders ist. Die aktuellen Zahlen bezüglich der Mitgliederentwicklung wird der KSB in Kürze erhalten, so dass die Auswirkungen dann konkret dargestellt und analysiert werden können.

In größere finanzielle Nöte sind die allermeisten Vereine in der Regel nicht geraten. Zumindest, wenn man die Inanspruchnahme der Vereine der Corona-Hilfen als Maßstab nimmt. Voraussetzung hierfür war allerdings auch, dass eine absehbare Zahlungsunfähigkeit dargelegt werden musste. Je nach Verein gibt es aber hohe Fixkosten (Bsp. Reitvereine), auch deswegen hofft der KSB auf eine zeitnahe Besserung der Situation. Die Vereine und Menschen stehen jedenfalls parat, den Betrieb wieder hochzufahren.



Der KSB selbst versucht dabei seine Angebotspalette bestmöglich auf die Situation abzustimmen. Das gilt für die Bereiche Veranstaltungen, der verschiedenen Projekte, der Kursangebote und natürlich auch die Aus- und Fortbildungen für Übungsleiter, Trainer und Vorstandsmitglieder. Im Bereich der finanziellen Fördermöglichkeiten berät der KSB die Sportvereine, so dass maximal viele Zuschüsse in den HSK fließen können.

Speziell im Bereich der Aus- und Fortbildungen sollen möglichst wenig Angebote ausfallen. Einige Lehrgänge werden verschoben, einige können digital per Videokonferenz vermittelt werden. Für die kommenden Wochen hat der KSB die Angebote nochmal kurzfristig aktualisiert, auch bedingt durch den nochmals verlängerten Lockdown. Sowohl praxisorientierte Angebote für Übungsleitungen als auch auch Angebote für Funktionsträger des Vorstandes finden sich im Repertoire.

Viele Vereine haben die „sportfreie“ Zeit der vergangenen Monate genutzt, um das eine oder andere Liegengebliebene aufzuarbeiten. Dazu gehörten dann u.a. auch Beratungen in den Themenfeldern Satzungsänderungen, Gesetzesänderungen oder den Möglichkeiten der Durchführung einer virtuellen Mitgliederversammlung. Allein beim letztgenannten Thema haben über 60 Vereine teilgenommen. Auch diese (kostenlosen) Beratungen durch externe Fachberater können sehr gut in digitaler Form abgehalten werden. Darüber hinaus bietet der KSB den Vereinen auch digitale Sprechstunden zu allen gewünschten Themenbereichen an. Das spart Reisekosten, Zeit und bringt via Videokonferenz trotzdem ein stückweit persönliche Nähe.

Im Segment der Veranstaltungen haben 2020 die Absagen der Sportgala, des HSK-Tanzfestivals oder des Hochsauerländer Laufcups wehgetan. Auch die diesjährige Durchführung der Gala in einer abgespeckten Version wird abhängig von der Entwicklung der Pandemie und den geltenden Rahmenbedingungen sein. Gleiches gilt für das HSK-Tanzfestival, der KSB hofft den vielen Tanzgruppen in diesem Jahr wieder eine große Bühne und einen tollen Auftritt ermöglichen zu können. Beim Laufcup ist bereits eine Lösung gefunden worden. Die Läufe in den kommenden Wochen können als Solo-Läufe in die Wertung fließen, bei den späteren Wettkämpen im Jahr wird dann situativ entschieden.

Auch die jährliche Mitgliederversammlung des KSB wird 2021 anders ablaufen. Die gewohnte Präsenzveranstaltung kann nicht stattfinden, dafür findet am 28.4. eine virtuelle Veranstaltung per Videokonferenz statt.

Weitere Informationen in der Geschäftsstelle des KSB unter 02904 9763250 oder auf der Homepage www.hochsauerlandsport.de

Digitale Angebote-:

12./19.04. Präventives Krafttraining (je 18-21 Uhr)

13./20.04. Resilienzförderung durch Sport (je 18-21 Uhr)

17.05. Brennpunkt: Vereinsrecht und Haftungsfragen (18-19.30 Uhr)

19.05./11.6. Gehirn und Bewegung / Exekutive Funktionen (je 18-21 Uhr)

09.06. Brennpunkt: Sportversicherung und Berufsgenossenschaft (18.-19.30 Uhr)

19.06. Zertifikat Schatzmeister -Basismodul- (10-16 Uhr)

06.11. Zertifikat Schatzmeister -Aufbaumodul- (10-16 Uhr)03.07. Inklusion im Sport (9-16 Uhr)

31.08./14.09. Rassismus im Sport (je 17.30-21 Uhr)



Ab Mai: Übungsleiter-C Ausbildungen (Basis/Aufbaumodul) im Blended Learning (online und Präsenz)!