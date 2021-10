Kreisorchester gibt sein Debut in Bad Fredeburg

Konzert am Sonntag, 31.Oktober um 15:30 Uhr im Kurhaus Bad Fredeburg

Das Kreisjugendorchester „Sauerland Winds“ realisiert in diesem Jahr das Pilotprojekt „Kreisorchester“, doch was steckt dahinter? Das sinfonische Blasorchesterorchester existiert bereits seit dem Jahr 2009, gegründet als Jugendorchesterprojekt einiger innovativer Musikvereine im HSK.

Im Jahr 2012 wurde das Orchester offizielles „Kreisjugendorchester“ des Volksmusikerbunds HSK. Durch eine enorme musikalische Entwicklung des jungen Ensembles ist nun der nächste Schritt geplant; bislang mussten alle Musikerinnen und Musiker über 27 Jahre aus diesem Orchester ausscheiden. Dies wird nun geändert! Das Kreisorchester bietet nun allen Teilnehmenden die Möglichkeit ohne Alterbeschränkung Teil dieses wunderbaren Klangkörpers zu bleiben.

Gleichzeitig laufen die Planungen für ein neu konzeptioniertes Jugendorchester. Die enorme musikalische Entwicklung und viele Teilnehmende, die durch eine Altersbegrenzung nicht aus dem Orchester ausscheiden wollten, machten den Schritt für eine Veränderung unabdingbar!

Das große sinfonische Blasorchester aus dem Herzen des Sauerlandes hat in seiner noch kurzen Geschichte bereits eine Menge erlebt. Dank der guten Kontakte des musikalischen Leiters Mathias Pfläging, konnte das Orchester bereits mit namhaften Gastsolisten und Gastdirigenten zusammen musizieren. Im Jahr 2014 spielte das Orchester einen großen Gala Abend in der Stadthalle in Soest und 2018 eröffnete das Orchester durch ein Eröffnungskonzert das Landesmusikfest NRW.

Durch verschiedene Wettbewerbe und Wertungsspiele konnten die „Sauerland Winds“ ebenfalls renommierte Fachjurys von der Leistungsfähigkeit und der enormen Spielfreude des Auswahlorchesters überzeugen! Doppelkonzerte mit den europäischen Spitzen- Orchester „De Vrindenkrans“ aus den Niederlanden und dem Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg waren weitere Highlights.

Nach dem im Jahr 2019 die „Sauerland Winds“ mit „Die sieben Weitwunder der Antike“ von Alex Poelman erstmals eine komplette Sinfonie aufführten, wird in diesem Jahr das Programm ein komplett anderes.

Das Kreisorchester stellt sich vor mit 60 Minuten voller Geschichten, Helden und Sagen.

Unter anderem wird „The Ghost ship“ von José Alberto Pina dargeboten werden. Eine Piratengeschichte, die ihresgleichen sucht. Eine atemberaubende Musik mit versteckten Effekten, die das Publikum erwartet. Ebenfalls gibt es eine melancholisch- romantische Tondichtung der Geschichte „Das letzte Einhorn“.

Ein weiterer Höhepunkt des Konzerts wird das Leben und die unglaublichen Vorhersagen des Nostradamus werden. Seine weit in die Zukunft reichenden und teilweise verheerenden Vorhersagen wurden bereits häufig Realität. Ebenfalls hat Orchester noch eine großartige Überraschung parat: musikalischer Stepptanz mit faszinierenden optischen Eindrücken! Fesselnde Musik wird das Publikum erwarten.

Das Konzert findet als Kaffee und Kuchen Konzert unter den 3 G Regeln statt. Am Sonntag, den 31. Oktober wird im Kurhaus Bad Fredeburg (Am Kurhaus 4, 57392 Schmallenberg- Bad Fredeburg) ab 14.30 Uhr für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. Um 15.30 Uhr wird das Kreisorchester „Sauerland Winds“ sein Publikum für ca. 60 Minuten in eine fantastische musikalische Welt entführen. Der Eintritt ist frei.