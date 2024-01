KreislandFrauenverband Olpe – 75 Jahre alt, aber alles andere als altbacken

selbstbewusst – motiviert – lebenslustig

Über 400 Frauen netzwerken im Kreisverband Olpe als Teil des Westfälisch-Lippischen LandFrauenverbands e. V., der rund 43.000 Mitglieder umfasst. Mittlerweile sind es nicht nur mehr Landwirtinnen, sondern engagierte Frauen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen, die auf dem Land wohnen, sich über den Verband austauschen, gegenseitig unterstützen und hier eine Vertretung ihrer Interessen finden.

Küche – Kirche – Kinder – so fing alles an

Der Deutsche LandFrauenverband (dlv) wurde am 20. Oktober 1948 auf Betreiben der Gräfin Leutrum zu Ertingen gegründet. Ihre Vorläufer, die landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine, gab es bereits Ende des 19. Jahrhunderts, bevor sie von der NSDAP aufgelöst wurden. Ziel war es auch anfänglich schon, den Frauen eine Interessenvertretung zu geben sowie politische, kulturelle und Bildungsangebote zu schaffen, die außerhalb ihres Arbeitsalltags lagen, der sich damals zumeist um Küche, Kirche und Kinder drehte.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erkannten die Besatzungsmächte das große Potential von in Vereinen organisierten Frauen, und die Arbeitsgemeinschaft der Landfrauenverbände wurde als Zusammenschluss der einzelnen Vereine gegründet. Heute sind 22 LandFrauenverbände Mitglieder im dlv, darunter etwa 430 Kreisverbände und über 12.000 Ortsverbände. Hierarchisch darüber angeordnet ist der WeltlandFrauenverband (ACWW).

Frauenpower im Ehrenamt – Stärkung des ländlichen Raums

Das Kernanliegen des Verbands auf allen Ebenen ist es, den Frauen in ländlichen Gebieten eine Stimme zu geben, ihre Lebensqualität zu verbessern, kulturelle und politische Angebote zu schaffen und den persönlichen Austausch zwischen den Landfrauen zu fördern.

Da der Kreis Olpe flächenmäßig sehr groß ist und die Landfrauen weit verstreut auseinander wohnen, gibt es im KreislandFrauenverband Olpe keine Ortsverbände, der Kontakt läuft stattdessen über die Ansprechpartnerinnen. Jede kennt jede, der Austausch verläuft auf Augenhöhe und alles ist hundertprozentig transparent. Bei sehr flachen Hierarchien können alle Mitglieder ihre eigenen Ideen und Themen einbringen, die dann in Form von Workshops oder Vorträgen umgesetzt werden.

„Wir sind ein selbstbewusster, motivierter und lebenslustiger Verband“, so die Vorsitzende Annette Stuff, die in Olpe-Hohl zusammen mit ihrem Mann einen Hof mit Mutterkuhhaltung betreibt. „Die Basis der ausschließlich ehrenamtlich geführten Verbandsarbeit ist unser Jahresprogramm, ein kleines Magazin mit einem sehr breit gefächerten Angebot an Aktionen und Veranstaltungen, die für jeweils ein oder zwei Jahre unter ein bestimmtes Motto gestellt werden. Die Leitthemen, wie „Wir geben Plastik einen Korb“ oder „Wir machen die Welle“ zur Vermeidung von Verpackungsmüll beziehungsweise als Anreiz, sorgsam mit der Ressource Wasser umzugehen, werden vom Vorstandsteam in Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand erarbeitet.“

Das Programm reicht von Hofbesichtigungen über Wellnesswochenenden und Städtefahrten bis hin zu Besuchen im Landtag oder Vorträgen von prominenten Gästen, wie Doc Esser, der am 1. Juni 2024 in der Skihütte Fahlenscheid beim Mitgliedertreffen zum Thema „Grenzenlos gesund – Wie gesund sind unsere Grenzen“ unterhaltsam referieren wird. Zu allen Veranstaltungen sind auch immer Nicht-Mitglieder eingeladen.

Der LandFrauenverband arbeitet auf Kreis- und Landesebene mit dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband e. V. zusammen, dem Pendant zum reinen Frauenverband, das sich als freie Vereinigung der gesamten Landwirtschaft in Westfalen und Lippe sowie als berufsständische Vertretung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Wirtschaftsunternehmen und sonstigen Organisationen versteht.

Junge Frauen herzlich willkommen

„Da wir uns altersmäßig im KreislandFrauenverband zwischen 40 und 90 Jahren bewegen, wäre es schön, wenn sich jüngere Frauen im Verband stark machen würden“, so Annette Stuff. „Der Austausch untereinander ist toll, es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen, aber keinerlei Verpflichtungen. Wenn jemand nur ab und zu zum Kaffeetrinken und Klönen vorbeikommen möchte, ist das auch völlig in Ordnung. Einfach mal vorbeischauen“, so Annette Stuff, „wir haben bestimmt für jede etwas im Programm.“

Weitere Infos:

Annette Stuff: 0151/619 641 50

www.landfrauen.info

www.wllv.de/olpe

instagram: Landfrauen_Olpe