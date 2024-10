Kreativität im Fahrzeugbau – gefragter denn je

Bereits in der fünften Generation schreibt Familie Guntermann Erfolgsgeschichte.

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft (SUZ) präsentiert das WOLL-Magazin regelmäßig interessante Unternehmensgeschichten und -entwicklungen. Unter der Rubrik „Das kommt aus Schmallenberg“ geht es diesmal nach Bad Fredeburg. Guntermann Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG lässt SUZ Geschäftsführerin Huberta Sasse und ihre Kollegin Janne Hernandez Aragon gemeinsam mit WOLL hinter die Kulissen schauen.

Nicht nur Ford Pkw und Transporter, MAN und IVECO LKW werden bei Guntermann Fahrzeugtechnik repariert und gewartet, sondern auch alle anderen Marken. Nach neuestem Technologiestandard (seit 1995 EN ISO 9002 zertifiziert) entstehen bei Guntermann nicht nur maßgeschneiderte LKW-Aufbauten. Der Firmen-Slogan bringt den eigenen Anspruch auf den Punkt: „Ihr Ansprechpartner für alles, was vier Räder hat.“ Bereits in der fünften Generation schreibt Familie Guntermann so in Bad Fredeburg ihre besondere Erfolgsgeschichte. Ist es die Tradition, die Bodenständigkeit, das Fachwissen oder die Kreativität, die den Erfolg von Guntermann Fahrzeugtechnik ausmachen? Geschäftsführer Marco Guntermann schmunzelt: „Von allem etwas. Wir arbeiten extrem kundenorientiert. Realisieren individuelle Wünsche genauso wie ‚normale‘ Reparaturen und Instandsetzungen sehr gewissenhaft“, erklärt er. Ein kurzer Blick in die Historie zeigt einmal mehr, wie und womit das Familienunternehmen gewachsen ist und wie zukunftsorientiert gearbeitet wurde und wird.

Angefangen hat es 1906: Josef Guntermann gründet sein Transportunternehmen in Bad Fredeburg. Die ersten Aufträge bestanden darin, Holz, Wolle und Papier zu transportieren. Später kamen Baustoffe und Stahlwaren hinzu, die deutschlandweit geliefert wurden. Der Speditionsbetrieb lief. Aber die hauseigenen LKWs mussten auch kostengünstig gewartet und repariert werden. So entstand eine eigene Speditionswerkstatt, die 1959 schließlich als freie Werkstatt öffnete und sich professionell auf alle Probleme rund um den LKW konzentrierte.

Als 1989 Dipl.-Ing. Winfried Guntermann (70), Vater des heutigen Geschäftsführers, ins Unternehmen kam, nahm die Ausweitung des Service-Angebotes im Bereich Nutzfahrzeuge Fahrt auf. Werksverträge mit MAN, Ford, IVECO und schließlich Bosch konnten in den Folgejahren abgeschlossen werden. „Wir haben uns nicht nur darum gekümmert, dass im wahrsten Sinne alles läuft, wir haben schon früh Kreativität und Flexibilität beweisen können, als es darum ging, Spezialaufbauten für LKW und Zugmaschinen zu bauen“, erinnert sich Winfried Guntermann. Das ist eigentlich bis heute so geblieben. „Eine unserer Stärken sind immer noch die individuellen Aufbauten. Wir kennen die Probleme unserer Kunden und finden Lösungen“, freut sich Marco Guntermann. Hinzu kommen ein kundenorientierter Service für LKW, Busse, Trucks und Trailer sowie Kfz-Reparaturen aller Art. Dabei ist es egal, ob es sich um einen 40 t-LKW oder um einen Kleinwagen handelt. Denn längst ist auch der Bereich PKW mit allem, was dazu gehört, vom Handel bis hin zu Service und Reparatur, fester Bestandteil des Firmenportfolios von Guntermann Fahrzeugtechnik. Vor zwei Jahren wurde der Firmensitz in Bad Fredeburg erweitert. Die neue PKW- und Transporter-Werkstatt bietet hinter neun Toren moderne Arbeitsplätze und Hebebühnen, die bis zu sechs Tonnen Traglast haben. Da die Hallenhöhe bis zu sechs Meter beträgt, können auch große Transporter und Wohnmobile repariert werden.

Quelle: WOLL Magazin

Alle Arbeitsplätze sind so eingerichtet, dass sowohl herkömmliche Verbrenner- Motoren als auch Elektrofahrzeuge gewartet und repariert werden können. „Für den Bereich Elektromobilität haben wir Mitarbeiter der Werkstatt zusätzlich ausbilden lassen. Das Fachwissen in diesem Bereich ist tatsächlich hoch und wichtig“, erklärt Marco Guntermann. So gehört er mit seinem Unternehmen auch in diesem Bereich zu den wenigen Werkstätten im Stadtgebiet, die diese speziellen Leistungen anbieten. Reparaturen und Wartungen betreffen somit das ganze Spektrum an Fahrzeugantrieben. Das gilt für PKW und LKW (inklusive Anhänger und Auflieger) gleichermaßen.

Das Team um Marco und Winfried Guntermann ist mittlerweile auf 30 Mitarbeiter gewachsen. Kfz-Meister, Service-Techniker, Mechatroniker, kaufmännische Angestellte, Automobilverkäufer im Team von Marco Guntermann bieten den Kunden in allen Bereichen ein Rundum- Sorglos-Paket. Als engagierter Ausbildungsbetrieb bildet Guntermann Fahrzeugtechnik außerdem Kraftfahrzeug- Mechatroniker und Automobil-Kaufleute aus, um auch in Zukunft mit kompetenten und kreativen Fachkräften seinen Kunden bestmöglichen Service bieten zu können. Auch der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen erfolgt durch zwei zertifizierte Automobilverkäufer. Verschiedene Auszeichnungen honorieren den Erfolg. Seit 2020 ist das Unternehmen fünf Mal in Folge von Auto scout als Top-Händler ausgezeichnet worden. Auch die Firma MAN hat die Firma Guntermann seit 2013 insgesamt neun Mal mit dem Service Quality Award ausgezeichnet.

Dass das Unternehmen überregional bekannt und gefragt ist, ist sicherlich auch dem Fachwissen von Marco Guntermann zu verdanken. Der gelernte Kfz-Mechatroniker hat nicht nur seinen Betriebswirt zusätzlich absolviert, sondern war sieben Jahre Berufsfeuerwehrmann. „Bei Rettungs- und Löschfahrzeugen kann ich aus Erfahrung sprechen, welche Aufbauten erforderlich sind und wie sie erweitert oder optimiert werden können“, berichtet der 49-Jährige. Auch in diesem Bereich steht der Name Guntermann für besondere Problemlösungen. Diese werden im Haus besprochen, geplant und entsprechend vor Ort umgesetzt. „Es macht richtig Spaß, Kunden, die zum Beispiel ein Problem im Bereich Fahrzeugaufbauten haben, mit besonderen Anpassungen zu helfen. Aufbau und Innenausbau, egal, was gewünscht wird, wir finden immer eine Lösung. Meine Mitarbeiter und unser umfangreiches Leistungsspektrum sind dabei der Schlüssel zum Erfolg“, freut sich Geschäftsführer Marco Guntermann. Professionelles und vertrauensvolles Arbeiten, die Umsetzung innovativer Ideen und vor allem eine hohe Qualität im Vertrieb und Service sind ihm sehr wichtig. Verständlich, dass die Firma Guntermann ein attraktiver Arbeitgeber ist.





Für Huberta Sasse und Janne Hernandez von Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. bestätigt sich bei Guntermann Fahrzeugtechnik einmal mehr die Vielfalt des Wirtschaftsstandortes Schmallenberg und das besondere Image, das den Standort prägt: „Die Guntermann Fahrzeugtechnik GmbH und Co. KG ist ein Familienunternehmen mit fast 120-jähriger Geschichte am Standort, ein erfahrener Spezialist im Bereich Mobilität und ein innovativer Arbeitgeber. Die Servicebandbreite, die wir beim Blick hinter die Kulissen erfahren durften, ist beeindruckend.“

Jeder Tag bei Guntermann Fahrzeugtechnik ist anders, abwechslungsreicher geht es kaum. Ein Blick in die Zukunft sei erlaubt. Marco Guntermann: „Dazu kann ich nur eines sagen: Wir brauchen Platz. Expansion steht auf dem Plan.“ Kein Wunder bei der Nachfrage und dem Angebot.