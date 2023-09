Kreativ verkaufen

E-Commerce-Kaufmann/-frau

Kaufleute im E-Commerce sind im Internethandel an der Schnittstelle von Einkauf, Werbung, Logistik, Buchhaltung und IT tätig. Sie wirken bei der Sortimentsgestaltung mit, bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen und präsentieren das Angebot verkaufsfördernd in Onlineshops, auf Onlinemarktplätzen, in Social Media oder Blogs. Mit Kunden kommunizieren sie zum Beispiel per E-Mail, Chat oder telefonisch und nehmen Anfragen, Reklamationen oder Lieferwünsche entgegen. Sie richten Bezahlsysteme ein, überwachen Zahlungseingänge und veranlassen die Übermittlung bestellter Waren und Dienstleistungen. Darüber hinaus planen sie zielgruppen- und produktspezifische Onlinemarketingmaßnahmen, organisieren die Erstellung und die gezielte Platzierung von Marketing und bewerten den Werbeerfolg. Für die kaufmännische Steuerung und Kontrolle analysieren sie die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung und werten Verkaufszahlen sowie betriebliche Prozesse aus.

Jamie Green (22) und Sophie Stachowicz (19) aus Sundern haben sich ganz gezielt für eine Ausbildung als Kaufmann beziehungsweise Kauffrau für E-Commerce entschieden. Bei Sophie Stachowicz war es ein Praktikum bei SKS GERMANY, das ihre Entscheidung für eine Ausbildung in diesem neuen Beruf bestärkte. „Mir haben die kreativen Anforderungen neben den alltäglichen Vertriebsaufgaben besonders gut gefallent“, sagt sie. Fotografie und Bildbearbeitung spielen auch in der Freizeit eine Rolle. „Daher kann ich bei der Arbeit Hobby und Beruf gut miteinander verbinden.“ Für die 19-Jährige war das Unternehmen schon vor dem Praktikum und der Ausbildung bekannt. „Man läuft oder fährt ja täglich einmal an der Firma vorbei oder sieht oft unterwegs Fahrräder, die mit Produkten von SKS GERMANY ausgestattet sind.“ Auf die Frage „Bodenständig und auf Sundern fixiert oder Traum von der Großstadt?“ hat sie eine klare Antwort: „Großstadt ist ganz schön. Aber hier gefällt es mir ebenso gut.“

Der 22-jährige Jamie Green kannte das Unternehmen auch schon vor dem Beginn der Ausbildung im Jahr 2020. Seinerzeit war er der erste Auszubildende für den neuen Beruf Kaufmann im E-Commerce. „SKS GERMANY ist als bedeutendes Unternehmen in Sundern bekannt. Ich habe hier Ferienarbeit gemacht und habe immer geschaut, welche beruflichen Möglichkeiten es gibt.“ Als SKS GERMANY die E-Commerce-Ausbildung anbot, hat sich Jamie Green nach dem Abitur mit Schwerpunkt „Kunst und Gestaltung“ sofort beworben. Die Ausbildung hat er erfolgreich abgeschlossen. Die berufliche Entwicklung mit interessanten Karrieremöglichkeiten ist für den jungen Mann aus Sundern ein starkes Motiv für die Zukunft. „Aktuell mache ich eine Weiterbildung zum E-Commerce-Manager IHK und im September startet dann die Fortbildung zum Fachwirt im E-Commerce-Management. Da habe ich mich auch schon angemeldet. Das Unternehmen unterstützt alle Weiterbildungsmaßnahmen und diese Chancen will ich nutzen.“