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Kreativ schreiben mit KI: Workshop zu Kurzgeschichten für Erwachsene

Wie entstehen spannende Kurzgeschichten? Und wie kann Künstliche Intelligenz dabei unterstützen, kreative Ideen zu entwickeln und eigene Texte zu gestalten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der neue Workshop „Kurzgeschichten schreiben mit KI“, den die Stadtbibliothek Arnsberg gemeinsam mit dem Stadtlabor freiRAUM und der freien Journalistin Franziska Reinl anbietet.

15. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Pixabay

Das Angebot richtet sich an Erwachsene, die kreativ schreiben möchten und gleichzeitig einen praktischen Einstieg in die Welt der Künstlichen Intelligenz erhalten wollen. Die Themen und Inhalte der Geschichten können dabei frei gewählt werden.

An drei Workshop-Abenden, jeweils mittwochs am 10.06., 17.06. und 24.06. von 18.30 bis 20.30 Uhr im Stadtlabor freiRAUM in der Königstraße 24 in 59821 Arnsberg, lernen die Teilnehmenden zunächst die Grundlagen von KI-Anwendungen kennen und erfahren, wie Künstliche Intelligenz funktioniert. Außerdem gibt es eine Einführung in das sogenannte Prompting, also die gezielte Formulierung von Anweisungen für KI-Programme. Bereits am ersten Abend entstehen erste eigene Texte mit Unterstützung der KI.

Im zweiten Termin dreht sich alles um die Besonderheiten von Kurzgeschichten. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit typischen Merkmalen, Erzählformen und Stilmitteln und sammeln Ideen für eigene Texte. Beim dritten Treffen werden die gelernten Elemente zusammengeführt: Die Teilnehmenden entwickeln aus ihren Ideen und KI-generierten Texten eigene Kurzgeschichten weiter und können zusätzlich passende Illustrationen mithilfe von KI erstellen. Eigene Ideen sowie ein Laptop oder Tablet dürfen gerne mitgebracht werden – technische Geräte werden aber auch vor Ort gestellt, daher ist das Mitbringen eigener Technik optional.

Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Leseabend in gemütlicher Atmosphäre am 01.07. von 18.30 bis 20.30 Uhr. Dort werden die entstandenen Geschichten präsentiert und vorgestellt.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Anmeldungen sind ab sofort per Mail an freiraum@arnsberg.de möglich.

Bild von WOLL Online-Redaktion

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