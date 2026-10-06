Kräling-Druck aus Siedlinghausen feiert 125-jähriges Bestehen

Wirtschaftsförderung Winterberg würdigt die Erfolgsgeschichte eines Familienunternehmens mit Tradition

Für die Wirtschaftsförderung Winterberg ist das Jubiläum ein Beispiel für unternehmerische Kontinuität und wirtschaftliche Substanz in der Region.

Vom Buchbinder zum Druckhaus

Wilhelm Kräling erlernte den Beruf des Buchbinders in Bödefeld und machte sich nach zehnjähriger Ausbildungs- und Gehilfenzeit 1901 selbstständig. Neben Buchbinderarbeiten rahmte er Bilder ein und fertigte Drucksachen wie Briefpapier, Todesanzeigen oder Verkaufszettel an. Als einer der ersten Fahrradbesitzer im Dorf bediente er Kunden in den Nachbarorten, alte Bücher sowie Gesang- und Gebetbücher wurden abgeholt und in der Buchbinderei restauriert oder neu gebunden.

Familienbetrieb über Generationen

1948 wurde das Einzelhandelsunternehmen in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Wilhelm Krälings Sohn Alfons, der ebenfalls das Buchbinder-Handwerk erlernt hatte, baute anschließend eine eigene Druckerei auf. Dessen Sohn Eberhard Kräling lernte den Beruf des Schriftsetzers, legte 1972 die Meisterprüfung ab und errichtete 1974 die neuen Geschäftsräume an der Hochsauerlandstraße 74 in Winterberg-Siedlinghausen. Seitdem trägt das Unternehmen den Namen Kräling-Druck.

Wirtschaftsförderung: Verlässlicher Partner der Region

„Kräling-Druck zeigt, wie ein Familienbetrieb über mehr als ein Jahrhundert mit dem Wandel geht und dabei seinen Platz in der Region behält“, sagt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Winterberg. Seit Sommer 2021 führt Philipp Imöhl das Unternehmen als Inhaber, Hildegard Kräling bleibt dem Betrieb in Beratung und Verkauf erhalten.

Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann überreichte auch dem Ehepaar Kräling Baumpatenschaften und würdigte damit deren Engagement über die vergangenen mehr als 50 Jahre. Beide nutzten die Baumpflanzaktion Anfang Oktober, um gemeinsam mit ihrer Familie einige junge Bäume zu pflanzen und damit nicht nur den Blick in die bewegte Unternehmensgeschichte zu werfen, sondern ein sinnstiftendes Zeichen für die Zukunft zu setzen.