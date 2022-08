Kotthoff-Architekten geht in die nächste Generation

Bekanntes Architekturbüro aus Schmallenberg von Mitarbeitern übernommen

Christoph Mönig aus Schmallenberg und Dominik Schulte aus Oberhenneborn sind seit dem 1. Januar 2021 die verantwortlichen Gesichter des schon seit dreißig Jahren in Schmallenberg ansässigen Architekturbüros. Der eine, Christoph Mönig, hat nach einer Schreinerausbildung, Architektur studiert und ab 2009 als Architekt im Büro Kotthoff gearbeitet. Der andere, Dominik Schulte, hat 2014 eine Bauzeichner-Ausbildung im Büro Kotthoff begonnen und anschließend den Bautechniker in Köln absolviert. „Wir sind in unterschiedlichen Funktionen seit Beginn unseres Berufslebens im Kotthoff-Team und haben uns bei der Arbeit kennen und schätzen gelernt“, sagt der Architekt Mönig. „Während Christoph seine Vorstellungen und Ideen für ein Gebäude künstlerisch aufs Papier bringt, macht es mir große Freude, einen Plan in der Realität zielgenau umzusetzen“, entgegnet Dominik Schulte. Man spürt im Dialog: Auf den Unterschied kommt es an.

Minimalismus, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung

Die unterschiedlichen Fähigkeiten und Qualifikationen der beiden Firmeninhaber waren dann entscheidend, als es darum ging, das Büro von Firmengründer Thomas Kotthoff zu übernehmen. Mit der Übernahme des Architekturbüros KOTTHOFF wird selbstverständlich das volle Leistungsspektrum im Bereich Entwurf, Planung und Bauleitung weitergeführt. „Alle Mitarbeiter sind weiterhin Teil des Teams und auch Thomas Kotthoff steht uns weiterhin mit seiner umfangreichen Erfahrung auf allen Feldern des Planens und Bauens jederzeit unterstützend zur Seite“, erzählt Dominik Schulte.

Typisch für die grundsätzliche Ausrichtung des Architekten Thomas Kotthoff waren und sind unter anderem geschwungene, organische und weiche, fließende Linien. „Das bleibt, jedoch orientieren wir uns deutlich mehr am Bauhausstil. Die Gestaltungssatzungen der einzelnen Orte machen es gerade den jungen Bauherrinnen und Bauherren auf den ersten Blick nicht leicht, ihre Vorstellungen umzusetzen. Hier sehen wir unsere Herausforderung und wollen zeigen, dass auch moderne Architektur im Sauerland möglich ist“, sagt Christoph Mönig. „Minimalismus, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind Themen die für die junge Generation im Fokus stehen. Und daran orientieren wir uns ganz bewusst.“ So gibt es keinen Bruch in der architektonischen Richtung gegenüber der bisherigen Handschrift, jedoch eine deutlich erkennbare neue Schwerpunktsetzung.



„Energie geht nie verloren“



Steht dominant auf der Startseite des Internetauftritts des jungen/alten Architekturbüros: Energie geht nie verloren. Das spürt der Beobachter im Gespräch mit den beiden Jungunternehmern sofort. Begeisterung und Leidenschaft für das schöne und immer auch funktionale Gebäude drücken sich in bewährten Grundüberzeugungen und neuen Ideen für die Gestaltung, Planung und Umsetzung zahlreicher Referenzgebäude aus.

Christoph Mönig: „Jeder Gedanke und jedes Gefühl, das bei Entwurf und Planung investiert wird, prägt sich dem späteren Gebäude ein und wirkt auf seine Nutzer. Hier liegt die wahre Verantwortung des Architekten.“ Und Dominik Schulte ergänzt: „Verantwortung tragen wir für das Jetzt und für das Morgen. Das spiegelt sich im gesamten Entwicklungs- und Planungsprozess und der späteren Umsetzung wieder.“

Ob Wohnhaus Neu- oder Umbau, ob Hotelerweiterung oder Hallenneubau, ob Abstimmung mit Fachingenieuren und Behörden Grundstücken, für das junge und ebenso bewährte Architekturbüro gibt es praktisch keine Begrenzungen bei den architektonischen und bautechnischen Herausforderungen. Christoph Mönig: „Bauherren können uns mit ungewöhnlichen Ideen und komplizierten Aufgaben beauftragen. Wir kümmern uns. Das ist unser Versprechen.“

Als Sachverständige sind Christoph Mönig und Thomas Kotthoff langjährig in der Schadensbewertung von Brand-, Sturm- und Leitungswasserschäden aktiv. „Mit unserem Team bieten ein komplettes und umfassendes Schadenmanagement und sind Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Schadensabwicklung“, sagt Dominik Schulte.



Ziel in die Tat umgesetzt

Das Architekturbüro Kotthoff wurde vor fast 30 Jahren von Thomas Kotthoff gegründet. 2021 hat der Gründer sein erklärtes Ziel wahr gemacht und ist ins zweite Glied zurückgetreten. Das Büro wird seitdem von Christoph Mönig und Dominik Schulte geführt und beschäftigt heute insgesamt zwölf Mitarbeiter und freie Mitarbeiter.

Darüber hinaus steht je nach Bedarf ein erprobtes und professionelles Netzwerk von spezialisierten Ingenieurbüros der Bereiche Statik, Energetik, Brandschutz, Schallschutz, Innen- und Landschaftsarchitektur und Geomantie zur Verfügung. „Wir denken umfassend und nachhaltig“, sagt Christoph Mönig. Bei aller Professionalität trennen die neuen Inhaber bewusst nicht zwischen beruflicher und persönlicher Entwicklung. Ihre Überzeugung: Keine berufliche Weiterentwicklung ist ohne fundierte persönliche Reifung nachhaltig.

Umfangreiche und ständige Weiterbildungen in den Bereichen Bauschäden, Wertermittlungen, Mediation, Baurecht und Projektmanagement garantieren den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kompetenz