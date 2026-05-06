Kostenlose Lesestart-Sets wieder in der Stadtbücherei Meschede erhältlich

Im Rahmen des Programms „Lesestart-1-2-3“ gibt die Stadtbücherei Meschede wieder kostenlose Lese-Sets an Familien mit dreijährigen Kindern aus. Die Bücherei ist Partner dieses Leseförder-Programms der Stiftung Lesen. Set 1 und 2 für kleinere Kinder sind jeweils bei teilnehmenden Kinderarztpraxen erhältlich.

Ein Set besteht aus einer kleinen Stofftasche, einem altersgerechten Buch für dreijährige Kinder und einer Informationsbroschüre für Eltern mit Alltagstipps zum Vorlesen und Erzählen. Die Broschüre ist in den fünf Sprachen Deutsch, Türkisch, Rumänisch, Englisch und Arabisch gedruckt. In vielen weiteren und auch leichter Sprache steht die Elternbroschüre online zum kostenlosen Download unter www.lesestart.de zur Verfügung.

Leseförderung ist eines der Schwerpunktthemen in der Arbeit der Stadtbücherei Meschede. Wenn Kinder von klein auf mit Vorlesen und Erzählen vertraut gemacht werden, ist das ein erster Schritt, um ihnen frühe Zugänge zu Bildung zu eröffnen. Gemeinsam Bücher anschauen und vorlesen unterstützt auf spielerische Art und Weise die kindliche Entwicklung und Sprache. Kinder, die mit Büchern und Geschichten aufwachsen, lernen besser lesen und haben mehr Spaß daran. Das ist eine wichtige Voraussetzung für gute Bildungschancen und richtet sich daher auch an Familien mit Migrationshintergrund. „Die Fähigkeit, gut lesen und schreiben zu können, ist daher der Schlüssel für das Lernen in der Schule“, betont Büchereileiterin Merle Muckermann.

„Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung, Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt. Die Lesestart-Sets können während der Öffnungszeiten und solange der Vorrat reicht in der Stadtbücherei Meschede abgeholt werden.