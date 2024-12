Konzerthighlights zum Start ins neue Jahr

Neujahrskonzert „Molto Virtuoso“ mit der Neuen Philharmonie Westfalen am 4. Januar in Schmallenberg

Das Jahr 2025 startet in Schmallenberg direkt mit einem Konzert-Highlight. Die Kulturelle Vereinigung lädt zusammen mit der Stadt Schmallenberg und der Sparkasse Mitten im Sauerland am 4. Januar zum traditionellen Neujahrskonzert ein. Unter dem Motto „Molto Virtuoso“ wird die Neue Philharmonie Westfalen ein vielfältiges Programm präsentieren. Der Kartenvorverkauf startet am 18. November 2024.

Die Neue Philharmonie Westfalen ist seit über 25 Jahren fester Bestandteil der Kulturlandschaft im Ruhrgebiet. Sie zählt mit ihren rund 120 Mitgliedern zu den größten Klangkörpern in NRW und bewältigt pro Saison an die 300 Veranstaltungen. Zum Neujahrskonzert wird die Neue Philharmonie Westfalen unter der Leitung von Olivier Tardy von dem Violinisten Tassilo Probst und dem Moderator Markus Wallrafen unterstützt.

Dirigent Olivier Tardy ist ein vielseitiger Künstler und international gefragt. Er arbeitete mit renommierten Künstlern wie Ivo Pogorelich, Yulianna Avdeeva oder Bariton Christian Gerhaher zusammen. Für seine herausragende CD-Einspielung von Bläserkonzerten von Henri Tomasi mit dem Ensemble German Strings erhielt er beste Kritiken, u.a. die Höchstbewertung des französischen Fachmagazins Diapason.

Der Solist Tassilo Probst begann schon im Alter von vier Jahren mit dem Geigespielen und unterhielt Unterricht nach der Suzuki-Methode. Mit gerade mal 16 Jahren spielte er Tschaikowskys Violinkonzert im Herkulessaal der Residenz München und in der Serie „Junge Stars in Fürstenfeld“ mit der Neuen Philharmonie München. Tassilo erspielte sich zahlreiche Auszeichnungen: Erwähnenswert sind seine ersten vier Preise bei „Jugend musiziert“ in den Bereichen Violine Solo und Kammermusik. Zuletzt wurde er 2024 mit einem Stipendium der Internationalen Orpheum- Stiftung zur Förderung junger Solisten (Schweiz) ausgezeichnet.

Moderiert wird das Neujahrskonzert von Markus Wallrafen, der mit launig-charmanten Hintergründen durch das Programm führt. Hauptberuflich ist er Geiger und Stimmführer in der 2. Violine der Neuen Philharmonie Westfalen.

Das Publikum kann sich auf mitreißende Musik voll Tempo und guter Laune freuen. Das Konzert zum Jahreswechsel lässt keine Wünsche offen: Von Smetanas feuriger Ouvertüre zu „Die verkaufte Braut“ zu Bernsteins swingendem „Candide“- Opener. Weiter geht es „Mit Dampf“ – so heißt eine Polka von Eduard Strauß – und dessen Bruder Johann beschwor das „Wiener Blut“. Ganz „molto virtuoso“ geht es in Montis „Csárdás“ zu. Wer da noch still sitzt, wartet auf Hellmesbergers „Teufelstanz“.

Karten für dieses Konzerthighlight bekommen Sie zum Preis von 20 Euro unter www.kulturelle-vereinigung.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen (Touristikzentralen in Schmallenberg, Paul-Falke-Platz 6 und Bad Fredeburg, Am Kurhaus 4). Ein Hinweis für Abonnenten der Kulturellen Vereinigung: Für das Neujahrskonzert können keine Gutschein-Codes eingesetzt werden.