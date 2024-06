Konzerte, Theater und Kabarett in Schmallenberg

Das TrioConBrio aus Karlsruhe

Schmallenberg. Die Kulturelle Vereinigung Schmallenberg freut sich auf die Spielzeit 2024/25, für die die Organisatoren wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt haben. Dabei geht es ihnen um eine ausgewogene Mischung von Konzerten, Theater und Kabarett. Die Programmhefte liegen ab dem 24. Juni an den bekannten Stellen in Schmallenberg aus, der Vorverkauf startet am 1. Juli. Tickets für das Neujahrskonzert sind ab Mitte November erhältlich. Insgesamt neun Veranstaltungen bietet die Kulturelle Vereinigung von Oktober bis April in Schmallenberg, hinzu kommen je eine Fahrt zum Konzerthaus Dortmund und zum Theater Hagen.

Auftakt ist am 13. September mit einem Konzertbesuch in Dortmund. Das Sinfoniekonzert mit Dirigent Christian Thielemann und den Wiener Philharmonikern verspricht laut Konzerthaus ein besonderes Erlebnis zu werden. Zu dieser Veranstaltung wird ein Bus eingesetzt. Interessenten melden sich bis zum 2. August in der Geschäftsstelle der Kulturellen Vereinigung im Rathaus.

Konzert-Highlight im Habbels

Am 13. Oktober erwartet die Kulturinteressierten das Schauspiel „Empfänger unbekannt“ von Katherine Kressmann Taylor. Das bekannte Werk handelt vom Ende einer Freundschaft zweier deutsch-amerikanischer Geschäftsleute zu Beginn der NS-Herrschaft.

Ende Oktober steht ein weiteres besonderes Konzert-Highlight auf dem Programm – diesmal im Habbels. Das Feuerbach Quartett präsentiert ihr aktuelles Programm „Legends“. Darin kommen Legenden wie The Beatles, Led Zeppelin, Mozart und Queen zusammen und verschmelzen zu einem einmaligen Programm zwischen Klassik und Pop, präsentiert mit Witz und Verstand.

Neujahrskonzert und Neue Philharmonie Westfalen

Mitte November freut sich die Kulturelle Vereinigung auf das Gastspiel des Theaters Schloss Maßbach, das die Komödie „Das Abschiedsdinner“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière aufführt. Die beiden Verfasser des Erfolgsstücks „Der Vorname“ legen mit diesem Stück eine weitere amüsante Gesellschaftssatire vor.

Das TrioConBrio aus Karlsruhe, das sich selbst als „kleinstes Orchester der Welt“ bezeichnet, gastiert am 8. Dezember in Bad Fredeburg und spielt u.a. Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Chris Dumigan.

Das neue Jahr startet am 4. Januar 2025 mit dem traditionellen Neujahrskonzert. Die Neue Philharmonie Westfalen wird das Publikum mit dem Programm „Molto Virtuoso“ begeistern und mitreißende Musik voll Tempo und guter Laune präsentieren.

Quelle: KV Alexandra Kamp spielt die Hauptrolle in „Gut gegen den Nordwind“

Anfang Februar steht die Komödie „Gut gegen Nordwind“ auf dem Programm, eine spannende und zugleich gefühlvolle Komödie, „die man gesehen haben muss“ mit der bekannten Fernsehschauspielerin Alexandra Kamp in der Hauptrolle.

„Inspiration Populaire“ mit Estelle Revaz (Violoncello) und Anaïs Crestin (Klavier) heißt es eine Woche später am 9. Februar. Das Programm der beiden Musikerinnen lässt sehr lebendige Werke, die von verschiedenen traditionellen Kulturen inspiriert sind, miteinander in Dialog treten.

Schubladen denken

Am Sonntag, dem 2. März wird im Theater Hagen My fair Lady – ein Musical in zwei Akten- aufgeführt. Zur Aufführung um das Blumenmädchen Eliza, dessen Leben durch eine Wette auf den Kopf gestellt wird, bietet die Kulturelle Vereinigung eine Fahrt an, zu der Interessenten sich bis Ende Januar 2025 anmelden sollten.

Quelle: KV10

Am 23. März 2025 gastiert wieder ein bekannter TV- und Fernsehstar in Schmallenberg: der bekannte Komiker Kalle Pohl spielt die Hauptrolle in der Komödie „Der Geizige“ von Molière, dem meistgespielten Stück der Theatergeschichte.

Die Spielzeit 2024/2025 endet am 13. April 2025 mit einem Auftritt der preisgekrönten Kabarettistin Eva Eiselt und ihrem Programm „Wenn Schubladen denken könnten“. Eva Eiselt steht für scharfe und beißende Satire inklusive schneller Szenen-, Kostüm- und Dialektwechsel sowie feinen Wortspielen.

Eintrittskarten für die Veranstaltungen der neuen Spielzeit gibt es ab dem 01.07.2024 online unter www.kulturelle-vereinigung.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen: Beim Schmallenberger Sauerland Tourismus in Schmallenberg und beim Verein Gewerbe und Touristik in Bad Fredeburg).