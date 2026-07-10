Konstruktiver Austausch über Zukunftsthemen von Stadt und Ortsteilen

Erste gemeinsame Ortsvorsteherkonferenz mit Verwaltungsvorstand im Bürgersaal

Im Mittelpunkt des Austauschs standen aktuelle Projekte, Herausforderungen und Zukunftsthemen aus den Ortsteilen sowie der Stadtverwaltung. „Unsere Ortsvorsteher leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Miteinander in unserer Stadt. Sie sind die Stimme ihrer Ortsteile, kennen die Menschen vor Ort, ihre Anliegen, Ideen und Herausforderungen und bilden eine wichtige Brücke zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung“, betont Bürgermeister Maximilian Spinnrath. „Für dieses besondere ehrenamtliche Engagement gebührt ihnen mein herzlicher Dank. Sie gestalten die Entwicklung ihrer Ortsteile mit großem Einsatz aktiv mit. Diesen engen Austausch möchten wir mit regelmäßigen Ortsvorsteherkonferenzen weiter stärken und zugleich die wichtige Arbeit unserer Ortsvorsteher noch stärker wertschätzen.“

Die erste Ortsvorsteherkonferenz bot Raum für einen offenen und konstruktiven Austausch. Gemeinsam wurden aktuelle Themen erörtert, Anregungen aufgenommen und mögliche Lösungsansätze diskutiert. „Gerade der direkte Dialog hat gezeigt, wie viele Ideen und Erfahrungen vor Ort vorhanden sind. Die Konferenz war das richtige Format, um Anliegen frühzeitig anzusprechen und gemeinsam nach guten Lösungen zu suchen“, so Spinnrath.

Auch die Ortsvorsteher zogen ein positives Fazit der ersten gemeinsamen Konferenz. Einigkeit bestand darüber, dass regelmäßige Treffen dieser Art den Austausch zwischen den Ortsteilen und der Verwaltung stärken, das gegenseitige Verständnis fördern und den Zusammenhalt innerhalb der Stadt Warstein weiter festigen können.