Konkrete Kunst zum Thema RAUM in der Hellwegregion und Arnsberg

Kunst-Ausstellung: SOHEIT – Skulpturen von Helga Weihs im Dialog mit Werken aus der Sammlung Schroth im Kloster Wedinghausen

Mit SOHEIT– Skulpturen von Helga Weihs im Dialog mit Werken aus der Sammlung Schroth hat im Kultursommer die Arnsberger Ausstellung der Reihe Hellweg Konkret III im Kloster Wedinghausen, Klosterstraße 11, eröffnet.

Besucher:innen erleben die Kölner Künstlerin Helga Weihs mit ihrem überraschenden bildhauerischen Schaffen: Begriffe wie Raum, Fläche, Anschauung, Proportionen und der Werkstoff Holz werden von ihr zu freistehenden Skulpturen gewandelt. Die Reihe Hellweg Konkret III, die 2024 startete, ist ein Zusammenschluss von mittlerweile neun Kooperationspartnern. Diese planten Ausstellungen an zehn Orten und beziehen gemeinsam auch die Kunst im öffentlichen Raum mit ein. In diesem Jahr findet nun in Arnsberg, im Ausstellungsbereich Kloster Wedinghausen, mit der Gruppenausstellung SOHEIT der Abschluss dieser Ausstellungsreihe statt. Durch diesen Zusammenschluss (Hellweg Konkret) konnte sich dem leitenden Thema Raum in der notwendigen Vielfalt gewidmet werden.

„Entsprechend der ehemaligen klösterlichen Umgebung, wurden Kunstobjekte ausgesucht, die zur Kontemplation anregen und eine gewissen Ruhe ausstrahlen und vom Betrachtenden Aufmerksamkeit einfordern“, so Kuratorin Kathrin Brandt. Als Hauptkünstlerin wird Helga Weihs in dieser Kunstschau präsentiert. Ihre Holz-Skulpturen beruhen dabei auf einem modularen Verfahren. Die gradlinig zugeschnittenen Holzblöcke werden konstruktiv zusammengefügt. Sie bilden einen zusammengesetzten, materiellen Körper, der den umgebenden Raum mit einbaut.

Helga Weihs‘ architektonisch abstrakte Raumplastiken treten in Dialog mit Werken aus der Sammlung Schroth, Soest. Hier sind es die Kunstwerke von Antje Blumenstein, Hartmut Böhm, Jean-Francois Dubreuil, Leo Erb, Lies Kraal, Mike Meiré, Vera Molnar, Dirk Richter, Heiner Thiel und Victor Vasarely, die ein Spannungsfeld zwischen Weihs‘ Skulpturen und den zweidimensionalen Bildwerken, ein Wechselspiel von formgewordener raumgreifender Plastik und der planen, illusionistischen Bildkonstruktion entstehen lassen. Im Themenkomplex von Geschlossenheit und Durchsicht, Fläche und Raum findet ein dialogisches Sinnenspiel im konkreten Bereich der abstrakten und konzeptuellen Kunst statt.

Die Ausstellung SOHEIT läuft vom 29. Juni bis zum 24. August 2025 immer dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 16:00 bis 19:00 Uhr und samstags und sonntags jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr im Ausstellungsbereich von Kloster Wedinghausen, Klosterstraße 11, 59821 Arnsberg im Erdgeschoss des Stadt- und Landständearchivs Arnsberg. Der Eintritt beträgt ab 18 Jahre 3 Euro.

Kuratorische Führungen:

Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, an einer Führung mit Kuratorin Kathrin Brandt teilzunehmen am morgigen Mittwoch, 06. August, um 15 Uhr. Der Eintritt inklusive Führung beträgt 5 Euro. Die Dauer der Führung beträgt ca. 60 Minuten.

Zudem bietet Sammler Carl-Jürgen Schroth noch eine Führung am Mittwoch, 20. August, um 17:30 Uhr an. Der Initiator von Hellweg Konkret III plaudert von seinen Erlebnissen mit Künstler:innen und teilt Hintergrundwissen zu den Kunstwerken mit den Zuhörenden. Der Eintritt inklusive Führung beträgt 5 Euro. Die Dauer der Führung beträgt ca. 60 Minuten.

Die Anmeldung zu den zwei Führungen erfolgt per E-Mail unter kulturbuero@arnsberg.de.

Das Booklet zur Ausstellung kostet 2 Euro.

Mehr Infos gibt es unter Telefon: +49 2931 4055 oder +49 2932 201-1327 | E-Mail: info@arnsberg-info.de oder k.brandt@arnsberg.de | www.hellweg-konkret.de/kloster-wedinghausen-arnsberg-2025/ und www.kloster-wedinghausen.de

Instagram: kulturarnsberg