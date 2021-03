Kompetenzen und Chancen

Die LWL-Einrichtungen in Marsberg als Arbeitgeber

Die LWL-Einrichtungen in Marsberg sind ein modernes Kompetenzzentrum für psychische Gesundheit und mit ihren etwa 1.700 Beschäftigten der größte Arbeitgeber Marsbergs. In den nächsten Jahren wird der Standort umfassend umstrukturiert und erneuert. Möglich machen dies die Investitionen des LWL-Psychiatrieverbund in Höhe von insgesamt 64 Millionen Euro.

Die bisher auf zwei Standorte verteilten LWL-Einrichtungen in Marsberg werden künftig auf einen Standort zusammengeführt: „Wir wollen am „Am Weist“ einen Campus, der die komplette Bandbreite der psychiatrischen Behandlung bietet“, sagt Jan Hendrik Unger, der Kaufmännische Direktor der LWL-Einrichtungen Marsberg. „Am Klinikstandort Marsberg werden mit der Zusammenführung der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Erwachsenenpsychiatrie, einzigartig in Westfalen, beide Fachrichtungen gemeinsam für Patientinnen und Patienten ihre Kompetenzen bündeln“, so Unger weiter. Teile des alten Klinikstandortes an der Bredelarer Straße könnten dann der Stadtentwicklung von Marsberg zur Verfügung gestellt werden.

Nicole Schmücker-Süß

Hervorragende Karrierechancen

Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mit den besten Karrierechancen liegen mehrheitlich auf dem Land und nicht in einer Großstadt. Das hat das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) herausgefunden. Auch die Marsberger Einrichtungen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) können Top-Angebote für aktuelle und zukünftige Beschäftigte aufweisen. Sie sind nicht nur bereits mehrfach mit dem berufundfamilie-Zertifikat ausgezeichnet worden, auch in Hinblick auf gute Karrieremöglichkeiten zeichnen sie sich aus.

Nicole Schmücker-Süß kann das bestätigen. Sie ist Lehrerin an der LWL-Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe und bringt neben theoretischen Grundlagen aus ihrem Studium viel Praxiswissen mit. Die 31-Jährige, die ihren Masterstudiengang „Management und Innovation“ an der Steinbeis-Universität in Essen-Kupferdreht erfolgreich abgeschlossen hat, war zunächst Jahrespraktikantin an der LWL-Klinik in Marsberg, machte später eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, arbeitete im Bereich Suchtmedizin und war dort u. a. als Praxisanleiterin für die Schüler zuständig. Daneben war sie bereits seit 2014 als Dozentin an der LWL-Akademie tätig. Aufgrund ihres hervorragenden Examens bekam Nicole Schmücker-Süß eine Begabtenförderung des Landes NRW und studierte berufsbegleitend Berufspädagogik. Das Studium schloss sie mit dem Bachelor-Titel ab. 2018 folgte ihr Masterstudium. Nach dem Abschluss wechselte sie in das Pädagogenteam der LWL-Akademie, um dort mit innovativen Ideen das Curriculum des neuen Ausbildungsberufs Pflegefachfrau/-mann mitzugestalten.

Friedrich Seiffert

Dem Assistenzarzt Friedrich Seiffert gefällt an der LWL-Klinik vor allem, „dass die Stabilität im Vergleich zu mittlerweile vielen privatisierten Klinken im Vordergrund steht. Es gibt lang gewachsene Strukturen, von denen man als junger Mitarbeiter profitieren kann.“ Er selbst hat 2012 seine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger abgeschlossen und war anschließend im Akutbereich der Allgemeinpsychiatrie in der Marsberger Klinik tätig. „Mein Entschluss Medizin studieren zu wollen, war mir bereits vor der Ausbildung klar“, erklärt er. Vom LWL wurde das positiv gewertet und unterstützt. 2013 begann er sein Medizinstudium in Mainz, approbierte 2019. Bis zum Beginn des Praktischen Jahres arbeitete er in den Semesterferien und an Feiertagen als Gesundheits- und Krankenpfleger in der LWL-Klinik. Heute ist Friedrich Seiffert als Assistenzarzt in der Institutsambulanz der Klinik tätig. Dort schätzt er neben der Vielfältigkeit der Arbeit die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team sowie die fundierten Einblicke in die psychotherapeutischen und sozialtherapeutischen Abläufe, um den Patientinnen und Patienten optimale Unterstützung anbieten zu können.

Zu dem Standort des LWL-Psychiatrie Verbundes gehören heute die erwachsenenpsychiatrische LWL-Klinik Marsberg, die LWL-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der LWL-Wohnverbund und das LWL-Pflegezentrum Marsberg, darüber hinaus betreibt die LWL-Maßregelvollzugsabteilung hier das LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg. Zusammen bieten die Einrichtungen 769 stationäre, 66 teilstationäre Behandlungs- sowie Pflege- und Wohn-heimplätze sowie ambulante Wohn- und Behandlungsangebote mit einem Umsatzvolumen von rund 105 Mio. Euro.

