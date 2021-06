Kompetenz für gutes Sehen und Hören

Optiker-Fachgeschäft am Paul-Falke-Platz mit neuem Namen

Nach wochenlangen Umbauarbeiten erstrahlt das Optiker-Fachgeschäft Wagener am Paul-Falke-Platz in neuem Glanz. Damit verbunden ist auch ein neuer Name: See You Schmallenberg by V&K Kuhnert. Und seit dem 1. Juni befindet sich in den modernen, hellen und einladenden Räumen von See You auch eine Hörgeräteabteilung. Charlotte Leber-Kuhnert, geschäftsführende Augenoptikermeisterin und jüngste Tochter des Firmengründers Jakob Kuhnert dazu: „Als wir vor über einem Jahr Optik Wagener übernommen haben, waren wir uns der Verantwortung bewusst, die wir unseren Kunden in Schmallenberg und Umgebung gegenüber haben.“

See You by V&K Kuhnert ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in der zweiten Generation. Mit fünfzehn Augenoptikerfachgeschäften und fünf Akustikerfachgesch ften sieht sich das in Lippstadt ansässige Unternehmen als leistungsstarker Partner in der heimischen Region, der mit hoher Beratungskompetenz und Anspruch an Qualität in allen Fragen des Sehens und Hörens gewissenhaft beraten möchte. Die Firmenphilosphie ist geprägt durch einen sehr persönlichen Umgang mit den Kunden. „Brillen sind unsere Leidenschaft, Augen zu verstehen ist unsere Stärke, jedem Kunden seinen persönlichen Stil zu schenken ist unser Geschäft, das wir lieben“, sagt Filialleiterin Franziska Hammerschmidt. Die Augenoptikermeisterin und das bekannte Team aus Wagener-Zeiten wollen in bewährter Kompetenz für die Kunden da sein. „Gleicher Service, neuer Name!“, verkündet die Filialleiterin freundlich lächelnd.

See You und der Wilzenberg

„Jetzt haben wir uns entschieden, unseren Laden neu zu gestalten und mit einem neuen Design ein besonderes Kauferlebnis zu schaffen. Wir haben die Natur und Umgebung Schmallenbergs als Inspiration für das Shop-Design genommen“, berichtet Charlotte Leber-Kuhnert. Es gibt in dem neu gestalteten Laden viele naturbelassene Elemente und auch etwas mehr Farbe wurde eingesetzt. Hinter der Theke befindet sich eine Holzwand, auf der der Wilzenberg mit seinen H henlinien dargestellt ist. Unter der Decke befindet sich echtes Moos. Ein Wander-Wegweiser im Laden weist mit einem Augenzwinkern zu den einzelnen Teilbereichen des Ladens. Förmlich ins Auge fällt ein leuchtendes „See You-Logo“ hinter der Ladentheke. Liebevoll gestaltet ist die Kinderecke mit Regenbögen und bunten Farbakzenten. Insgesamt ein moderner, gemütlicher Laden, der zum Verweilen sowie zum St bern, Ausprobieren oder einfach nur zum Schauen einlädt. Zielgruppe: Alle, für die gutes Sehen und Hören wichtig ist.