Kompass geht in neue Hände

Wanderladen in Bad Fredeburg ab Januar 2026 unter neuer Führung

Viele, die im Sauerland auf Schusters Rappen unterwegs sind, kennen vermutlich den Wanderladen Kompass in Bad Fredeburg. Seit Jahren ist der kleine, feine Laden am Radring ein Stück Zuhause für alle, die draußen daheim sind. Anton und Rita Kebekus haben ihn mit Herzblut geführt: ehrlich, bodenständig, kundig, eben so, wie wir Sauerländer halt ticken.

Wer bei den Kebekus im Laden stand, bekam nicht nur Wanderschuhe, Rucksäcke oder Regenjacken, sondern vor allem eines: Zeit. Zeit zum Anprobieren, Zeit zum Erzählen, Zeit, gemeinsam die richtige Ausrüstung zu finden. „Dat muss passen.“ Das war hier nie nur ein Spruch, sondern täglicher Anspruch. Und wenn die Schnalle vom Rucksack kaputt war oder die Naht am Schuh aufging, dann hieß es nicht: „Neu kaufen!“, sondern: „Kriegen wir wieder hin.“ Diese Bodenständigkeit hat den Kompass zu dem gemacht, was er heute ist: ein Sauerländer Original.



Sauerländer Original mit Anspruch

Nun beginnt ein neues Kapitel. Tanja Deus übernimmt ab dem 1. Januar 2026 das Ruder. Viele Stammkunden kennen sie längst, denn sie bringt nicht nur Erfahrung, sondern dieselbe Wärme und Begeisterung für Natur und Menschen mit. Für sie ist der Wanderladen Kompass kein Geschäft, sondern eine Aufgabe: ein Ort, an dem man sich willkommen fühlt, egal ob man die erste kleine Runde drehen will oder die große Hüttentour plant.

Unter ihrer Führung wird Bewährtes bleiben. Die ehrliche Beratung, der starke Service, die Lust am Mitdenken und Mitfühlen. Gleichzeitig dürfen sich Kundinnen und Kunden auf frische Ideen freuen: neue Marken, nachhaltigere Materialien, vielleicht Workshops, kleine Touren, ein bisschen mehr digital – ohne die Seele des Ladens anzutasten.

Ideen, Beratung, Service

So schließt sich ein Kreis und öffnet sich zugleich. Anton und Rita Kebekus dürfen mit Stolz zurückblicken: Sie haben einen Laden geschaffen, der weit mehr ist als ein Verkaufsraum – ein Treffpunkt für Wanderlustige, ein Ort voller Geschichten. Und Tanja Deus führt diese Geschichte weiter, Schritt für Schritt, Saison für Saison.

Der Kompass bleibt also, was er immer war: ein guter Wegweiser für alle, die draußen ihr Glück suchen. Und wir sagen: Danke, Anton und Rita – und Glückauf, Tanja!

Versprochen ist versprochen!

Alle irgendwo noch liegenden oder wieder gefundenen älteren Einkaufs-Gutscheine und -Gutschriften von Kompass können noch bis zum 31.12. 2025 eingelöst werden. Gutscheine und Gutschriften aus den vergangenen vier Jahren – von 2022 bis heute – werden selbstverständlich auch danach noch eingelöst.