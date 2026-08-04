Komoot-App-Kurs der SGV Wanderakademie NRW

Millionen Nutzerinnen und Nutzer teilen dort ihre schönsten Strecken, Fotos und Erfahrungen und schaffen so eine umfangreiche Plattform für Outdoor-Begeisterte.

Doch gerade beim Anlegen und Veröffentlichen eigener Wanderwege kommt es auf Genauigkeit an. Damit Routen korrekt erfasst werden und Wandernde sich auf eine zuverlässige Wegeführung verlassen können, vermittelt dieser Kurs den professionellen Umgang mit der komoot-App. So werden typische Fehler vermieden und qualitativ hochwertige Touren erstellt.

Der Basiskurs richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger, die die vielfältigen Möglichkeiten der App kennenlernen möchten. Schritt für Schritt erfahren die Teilnehmenden, wie sie komoot installieren, bedienen, eigene Wanderungen planen und sich unterwegs digital sicher navigieren lassen. Das Gelernte wird direkt in die Praxis umgesetzt: Gemeinsam wird eine Wanderung geplant und anschließend rund um den SGV-Jugendhof durchgeführt.

Immer mehr Menschen planen ihre Wander- und Radtouren digital. In unserem Kurs erfahren Einsteigerinnen und Einsteiger, wie sie die Komoot-App sicher und sinnvoll nutzen – von der Tourenplanung über die Navigation bis hin zu praktischen Tipps für unterwegs. Mit Ihrer Veröffentlichung helfen Sie dabei, Interessierte auf dieses alltagsnahe und praxisorientierte Angebot aufmerksam zu machen.

Start: 05.09.2026 um 09:30 Uhr

Ende: 05.09.2026 ca. 15:30 Uhr

Ort: SGV Jugendhof, Hasenwinkel 4, 59821 Arnsberg

Gebühr: 45,00 – 55,00 €

Leistung: Verpflegung während der Veranstaltung

Anmeldeschluss: 18.08.2026

Fragen und Anmeldungen werden telefonisch unter 02931 5248-44 oder per Mail an:wanderakademie@sgv.de angenommen.