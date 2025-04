Kommunionkinder backen 100 Brote für den guten Zweck

Am Freitag, den 12. April, herrschte reges Treiben rund um das historische Backhaus an der alten Mühle in Cobbenrode. Dort trafen sich die diesjährigen Kommunionkinder zu einer besonderen Aktion: Gemeinsam backten sie 100 Brote, die bereits im Vorfeld vorbestellt worden waren – und das alles für einen guten Zweck.

Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung legten die jungen Bäckerinnen und Bäcker fleißig Hand an. Unterstützt von engagierten Eltern, der Arbeitsgruppe Mühle und Helferinnen vor Ort wurde geknetet, geformt und gebacken, was das Backhaus hergab. Trotz der vielen Arbeit blieb aber auch Zeit für Spiel und Spaß. Besonders erfreut zeigten sich die Kinder über die spannende Führung durch die alte Mühle, bei der sie mehr über die Geschichte des Ortes und das Handwerk des Müllers erfahren konnten.

Quelle: Markus Winkelmeyer

Quelle: Markus Winkelmeyer

Am Ende des Tages stand nicht nur der herrliche Duft frisch gebackenen Brots in der Luft, sondern auch ein stolzes Ergebnis: Durch den Verkauf der Brote konnte eine beachtliche Summe gesammelt werden. Diese kommt dem Verein Lächelwerk e.V. in Schmallenberg zugute, der sich für schwerkranke Kinder und deren Familien einsetzt.

Ein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, die mit ihrer Unterstützung, ihrem Einsatz und ihrer Großzügigkeit diese gelungene Aktion möglich gemacht haben.