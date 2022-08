Kommt Deutschlands schönstes Regionalbuch 2022 aus dem Sauerland?

Aus rund 100 Einreichungen hat eine fünfköpfige Jury die neun schönsten Bücher mit regionalem Bezug für 2022 gewählt. Sie gehen ins Rennen um die Auszeichnung „Deutschlands schönstes Regionalbuch“. Mit dabei ist in diesem Jahr ein Buch aus dem Sauerland: Das Schützenfest abc von Peter Menne und Augustin Upmann – erschienen im WOLL-Verlag aus Kückelheim.

Um die inhaltliche Bandbreite der Einreichungen noch besser abzubilden, hat die Jury die Nominierungsliste auf insgesamt neun Titel erweitert. In der Kategorie Literatur/Belletristik sind neben dem „Schützenfest-Buch“ aus dem Sauerland noch zwei weitere Titel nominiert. Am 14. September fällt in Erlangen die Entscheidung über „Deutschlands schönstes Regionalbuch“.

Für den kleinen Sauerländer WOLL-Verlag ist die Nominierung auf der sogenannten Shortlist für „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ ein großer Erfolg. Verleger Hermann-J. Hoffe: „Wir sind total überrascht, dass unser Schützenfestbuch von Peter Menne für den Wettbewerb „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ nominiert wurde. Für uns wird diese Nominierung ein zusätzlicher Ansporn sein, der Literatur im Sauerland weiter eine sichtbare Plattform zu bieten.“