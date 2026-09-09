Kommt das Naturwunder des Jahres 2026 aus Nordrhein-Westfalen?

Seit dem 10. August läuft die Naturwunderwahl 2026, bei der die Heinz Sielmann Stiftung gemeinsam mit dem Deutschen Wanderverband die schönsten Naturorte Deutschlands ins Rampenlicht rückt. Inzwischen haben schon über 24.000 Natur- und Wanderbegeisterte abgestimmt. Das Rennen um den Titel „Naturwunder des Jahres“ bleibt nach wie vor spannend.

Neun Naturwunder aus sieben Bundesländern im Rennen

Bundesweit führt die Teufelsmauer in Sachsen-Anhalt mit 8.170 Stimmen vor den Saalfelder Feengrotten in Thüringen (4.951) und dem Brenner Moor in Schleswig-Holstein (2.629). Die Bruchhauser Steine liegen derzeit mit 1.201 Stimmen auf Platz acht von insgesamt neun Kandidaten.

„In der Schlussphase der Publikumswahl kann sich erfahrungsgemäß noch einiges ändern. Auch die Bruchhauser Steine können im Endspurt noch aufholen, wenn sie die nötige Unterstützung aus der Region erhalten. Wer die Bruchhauser Steine für Nordrhein-Westfalen vorne sehen möchte, sollte jetzt seine Stimme abgeben und auch Freunde und Familie zum Mitmachen einladen“, sagt Florian Amrhein, Pressesprecher der Heinz Sielmann Stiftung.

Jetzt noch abstimmen und gewinnen

Noch bis zum 27. September 2026 können alle Menschen mit Wohnort in Deutschland, Österreich oder der Schweiz online auf der Seite www.sielmann-stiftung.de/naturwunder abstimmen und mitentscheiden, welcher Kandidat am Ende zum offiziellen „Naturwunder des Jahres 2026“ gekürt wird. Unter allen Teilnehmenden verlosen die Heinz Sielmann Stiftung und der Deutsche Wanderverband zudem Preise für den nächsten Wanderausflug.

Deutschlands Naturvielfalt sichtbar machen

Jedes zur Wahl stehende Naturwunder zeigt eine besondere Facette der deutschen Landschaftsvielfalt – von geologischen Formationen über einzigartige Lebensräume bis hin zu kulturhistorischen Naturorten.

Die Naturwunderwahl ist eine Initiative der Heinz Sielmann Stiftung und des Deutschen Wanderverbands, bei der Menschen aufgerufen sind, ihre Lieblings-Naturwunder aus Deutschland zu wählen. Die Initiative soll das Umweltbewusstsein und den Schutz der Natur stärken.

Mehr Informationen zur Naturwunderwahl finden Sie hier.